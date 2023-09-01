أخبار الهلال اليوم | شهادة لصالح النصر .. والتشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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إخماد ثورة حمد الله والهلال يرقص السامبا .. 25 يوماً من آخر كلاسيكو تصنع الحدث!

مر 25 يومًا على آخر مواجهة بين الاتحاد والهلال، والتي كانت في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، لتتكرر تلك المواجهة ولكن هذه المرة بطابع رسمي في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

أخيرًا .. حسم مصير مشاركة نيمار في كلاسيكو الهلال والاتحاد

يبدو أن مشاركة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، "ستتأجل" لعدة أسابيع أخرى. "اقرأ التفاصيل"

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حذر من السعودية ولم يستجب لتوسلات "الأب الروحي" له .. أبو تريكة بين إثارة الجدل و"المثالية الزائدة"

إذا طرحت اسم محمد أبو تريكة في أي مجلس، قبل أسبوع واحد فقط، ستجد الإجابات: "تاجر السعادة"، "الماجيكو"، "أمير القلوب"، "معشوق الجماهير"، "المايسترو"، وغيرها من الإجابات، التي تسير كلها في اتجاه واحد، هو الاتجاه الإيجابي. "اقرأ التفاصيل"

"سورنا ليس قصير وأرسل كلمة حلم يا الهلال" .. جمهور النصر ينتفض لحماية الأول بارك

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن ملعب لـ"مبارياته"، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في ظل الإصلاحات المرتقبة في استادي الملك فهد الدولي والملز. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | شهادة هلالية .. "قميص النصر منتشر بشكل كبير في بريطانيا"

يضم نادي النصر في صفوفه لاعبين عالميين خلال الوقت الحالي، الأمر الذي جعل قميصه من الأكثر تداولًا حول العالم بين الجماهير، خاصة بعد تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد في الكلاسيكو

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراته أمام الاتحاد في الكلاسيكو بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيش.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.