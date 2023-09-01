فيديو | شهادة هلالية .. "قميص النصر منتشر بشكل كبير في بريطانيا"

قميص النصر ينتشر بشكل كبير في أوروبا

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يضم نادي النصر في صفوفه لاعبين عالميين خلال الوقت الحالي، الأمر الذي جعل قميصه من الأكثر تداولًا حول العالم بين الجماهير، خاصة بعد تعاقد العالمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وقال العماني علي الحبسي نجم الهلال السابق خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": " في الصيف كنت في بريطانيا ولن أبالغ في كل مرة أتوجه إلى السوق أجد قميص النصر الخاص برونالدو يرتديه الناس، سواء الكبار أو الصغار هذا ما رأيته".

وأضاف: "حديث الإنجليز عبر قنوات سكاي عن دوري روشن مستمر، وعندما تصل إلى مرحلة تجد أن قميص أحد الفرق السعودية في الشارع فهذا نجاح كبير".

ولعب علي الحبسي في صفوف نادي الهلال خلال الفترة من 2017 حتى 2019، حيث نجح خلال تلك الفترة في قيادة الزعيم لتحقيق عددًا من البطولات والإنجازات.

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وتشهد قمصان الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، طلبًا كبيرًا من جانب الجماهير في العالم كله، بعد انضمام عددًا من النجوم إلى دوري روشن السعودي، على رأسهم البرازيلي نيمار والسنغالي ساديو ماني وغيرهما.

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