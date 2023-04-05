أخبار الهلال اليوم | شرط ليونيل ميسي .. والتصرف غير الأخلاقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 إبريل 2023.

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خاص | ملايين الهلال لا تهم .. شرط واحد لبقاء ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وبرشلونة يصدمه

لا يوجد كائن على وجه الأرض يعلم الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى اللاعب نفسه لا يزال حائرًا، في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة له بعد مع بقاء ثلاثة أشهر فقط على نهاية الموسم. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تصرف غير أخلاقي .. علي البليهي يرد مساعدة لاعب الفيحاء ويعتدي عليه!

فهم عقلية علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، ربما من أصعب المهام التي من الممكن أن تواجهك، خاصةً بشأن تصرفاته داخل الملعب، رغم خبراته الكبيرة سواء مع ناديه أو المنتخب السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ضغط مباريات الهلال؟ .. ياسر المسحل يستفز الجمهور بتعليقه!

بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، لضغط مباريات الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا، خرج الرئيس للتعليق، مبررًا موقفه بشهادة من أوروبا. "اقرأ التفاصيل"

سلمان الفرج .. أنهكوه ثم قالوا له "الجسد لا يرحم"!

سبحانه مغير الأحوال!، في 2022م قالوا: "سلمان الفرج نضج شخصيته بشكل كبير .. إذا استمر على هذا سيكون أسطورة من أساطير الكرة السعودية".. "اقرأ التفاصيل"

قد يتجاوز عرض الهلال .. بيكهام يغري ليونيل ميسي للعب في الدوري الأمريكي!

الإغراء الذي يقدمه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي كبير جدًا حد عرض حصة في نادي إنتر ميامي ليوافق هداف الدوري الإسباني التاريخي على اللعب له. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

عبد الله المعيوف: نتمسك بالمنافسة على دوري روشن

أكد عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، على أن ما يهم فريقه هو تحقيق الفوز في المباريات بأقل مجهود ممكن، بالتغلب على ضغط المباريات.

وأضاف المعيوف خلال تصريحات تلفزيونية: "من الضروري تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على لقب دوري روشن، على الرغم من ضغط المباريات".

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