أخبار الهلال اليوم | سعود عبدالحميد يقترب من الرحيل .. و8 نجوم أمام "المنشطات"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الرحيل اقترب .. عرض فرنسي إلى الهلال للتعاقد مع سعود عبدالحميد

يبدو أن أيام الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي (طالع التفاصيل).

مالكوم ليس بينهم .. "المنشطات" تفحص 8 نجوم من الهلال بعد كريستيانو رونالدو ولاعبي النصر

بعد النصر.. قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بـ"زيارة" إلى مقر نادي الهلال، مساء أمس الثلاثاء (طالع التفاصيل).

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خاص | بعد الاتهامات الجماهيرية .. كريستيانو رونالدو أمام "المنشطات" قبل ديربي النصر والهلال

"استثناء كريستيانو رونالدو!".. هكذا زعمت بعض الجماهير الرياضية السعودية؛ بشأن عدم خضوع الأسطورة البرتغالية، لـ"فحص" الكشف عن المنشطات، منذ الانضمام إلى نادي النصر (طالع التفصيل).

"حقيقة أم استفزاز للجماهير؟" .. نصراوي متعصب يعلن ترشحه لرئاسة الهلال

أعلن أحد "المنتمين" إلى نادي النصر، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، في الانتخابات المقررة في صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

"أريد بيلينجهام وهذا مستقبل محمد صلاح!" .. ستيفن جيرارد يفاجئ الاتحاد والهلال

أثار الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال مشاركته في معرض "FUTURES GREAT" أو "مستقبل عظيم"، والذي تحتضنه العاصمة الرياض (طالع التفاصيل).



هل تستغل البرازيل الموقف؟ .. الهلال يفجر مفاجأة سارة بشأن نيمار

زف نادي الهلال السعودي البشرى لجمهوره الليلة، بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الفريق، ووضعه من الإصابة التي ضربته منذ أشهر (طالع التفاصيل).

"لم يكن الهلال يذوق النوم بسبب ما نفعله به!" .. نجم الاتحاد الأسبق يرد على كارثة الـ7 هزائم

رد أحد النجوم السابقين في نادي الاتحاد السعودي، على الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، أمام عملاق الرياض الهلال (طالع التفاصيل).

"كتب التاريخ ولكنه خسر الخلود!" .. وعد جورج جيسوس بين النجاح والفشل في الهلال

"الدوري (هدفي الأول) في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024".. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، منذ عدة أشهر (طالع التفاصيل).

عبدالله المعيوف "الجاني والمجني عليّ" .. رحلتي من "راعي المعروف لـراعي الملفوف"!

"دوام الحال من المحال" لذا يتدحرج عبدالله المعيوف؛ حارس مرمى الاتحاد، من القمة، لكن الغريب هي سرعته في التدحرج التي سببت صدمة للكثيرين (طالع التفاصيل).

نجم تحول لـ"موظف" بالهلال وآخر أحبط النصر وبقايا بيب جوارديولا في برشلونة .. كيف مازال هؤلاء يلعبون للكبار؟

كوابيس الجماهير .. هذا ما قد يُوصف به مجموعة من اللاعبين المتواجدين في كبار الأندية حول مختلف أنحار العالم دون أن يستحقوا ذلك (طالع التفاصيل).

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