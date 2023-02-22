أخبار الهلال اليوم | رسالة علي البليهي وغموض موقف كويلار وكارييو والرابطة ترد على شكوى الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ22 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

أزمة علي البليهي تشتعل .. سباب بين رئيس جمهور شباب الأهلي وعبد العزيز المريسل

لا تزال توابع الأزمة التي شهدتها مواجهة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي الخاصة بمدافع الأول علي البليهي مستمرة، بل تطورت لسب وقذف بين بن عجيل؛ رئيس جمهور النادي الإماراتي، والإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل. (طالع التفاصيل)

غموض موقف كارييو وكويلار

أوضح رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، أن موقف ثنائي الفريق جوستافو كويلار وأندريه كاريلو من المشاركة في مواجهة الغد أمام فولاد خوزستان الباكستاني، لم يتحدد بعد.

الزعيم من المقرر أن يلتقي بالفريق الإيراني في دور ربع نهائي دوري الأبطال، في دولة قطر.

وأكد دياز أنه ينتظر التقرير الطبي حول حالة الثنائي، لتحديد موقفه من المباراة، خاصةً وأنه لا يريد المخاطرة بهما، في حال عدم جاهزيتهما بشكل كامل.

وقال المدرب حول المباراة: "فولاد فريق قوي، لديه لاعبين مميزين، ويلعب بشكل جيد، نحن انتصرنا في المباراة الماضية دون أن نقدم الأداء المأمول، لذلك طالبت اللاعبين بمزيد من الجهد والتركيز العالمي، علينا أن نكون في كامل تركيزنا أمام فولاد، فالأخطاء لا تغتفر في مثل هذه المباريات".

فييتو: لسنا راضين عن أدائنا أمام شباب الأهلي.

أكد الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ لاعب الهلال، أن هناك حالة من عدم الرضا عما قدمه الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي، مشددًا على ضرورة التركيز لمواصلة المشوار القاري.

الزعيم كان قد انتصر أمام الفريق الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ16، ليصعد لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني في الدور المقبل.

وقال فييتو، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "سنواصل عملنا، علينا التركيز للتقدم بشكل أكبر في البطولة، فالمنافسة في آسيا قوية وعلى أعلى مستوى، لذا يجب علينا أن نكون بكامل تركيزنا في القادم لكونه مهم جدًا، خاصة وأننا لم نكون راضين عن مستوى المباراة الماضية".

فيديو | دليل براءة علي البليهي من واقعة شباب الأهلي .. لكن محمد كنو يورطه

سخّر الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل نفسه خلال الساعات الماضية، لمحاولة إثبات براءة علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، من اتهامات جمهور شباب الأهلي الإماراتي. (طالع التفاصيل)

أزمة جمهور الهلال في قطر والرابطة ترد

اشتكى عدد من جمهور الهلال بالسفر لمدة سبع ساعات من الرياض لقطر، من أجل حضور مواجهة الزعيم أمام شباب الأهلي، لكن في الأخير لم يتمكنوا من الحضور في النهاية.

وأوضح البعض أن مجلس جمهور الزعيم أكد أنه سيسلم كل من يأتي من الرياض تذكرة أمام باب الاستاد المستضيف للمباراة، لكنهم في النهاية لم يجدوا أي شيء.

من جانبه، أكد إبراهيم الخريف؛ مراسل برنامج "ملعب SBC"، أنه تواصل مع نواف الفالح؛ أحد أعضاء مجلس جمهور الهلال، والذي أوضح له أنه في الدقيقة 75 من عمر المباراة، خرج لإلقاء نظرة حول الاستاد للتأكد من دخول كافة الجماهير، لكنه لم يجد أي شخص، لينفي رواية الجماهير.

رغم أزمته مع جمهور شباب الأهلي .. الاتحاد الآسيوي يزف نبأ سارًا لعلي البليهي

بينما يعاني علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، من حملة هجوم وتشويه شرسة، يتعرض لها من قبل جمهور شباب الأهلي الإماراتي، أتى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالنبأ السار له. (طالع التفاصيل)

أول رد على واقعة البصق .. علي البليهي لجمهور شباب الأهلي: سامحكم الله وحللكم!

على عكس عادته، التزم علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الصمت خلال الـ24 ساعة الماضية أمام الاتهامات التي تلاحقه من قبل جمهور شباب الأهلي الإماراتي، لكنه مع تصاعد الأزمة قرر توجيه رسالة لهم. (طالع التفاصيل)