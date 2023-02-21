فيديو | دليل براءة علي البليهي من واقعة شباب الأهلي .. لكن محمد كنو يورطه

فيديو من المدرجات يعتبره الجمهور السعودي دليلًا على براءة علي البليهي، لكن الفيديو نفسه يستخدمه جمهور شباب الأهلي لإدانة لاعب الهلال

سخّر الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل نفسه خلال الساعات الماضية، لمحاولة إثبات براءة علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، من اتهامات جمهور شباب الأهلي الإماراتي.

جمهور النادي الإماراتي اتهم البليهي بالبصق عليه خلال مواجهة الفريقين أمس الإثنين، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وهو ما دفعهم للانفعال بشكل كبير في المدرجات، والمطالبة حاليًا باعتذاره عبر ثورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبعدما دخل المريسل في مشادة كلامية مع بن عجيل؛ رئيس جمهور شباب الأهلي، في محاولة لتبرئة البليهي من الاتهامات، تحصل على فيديو يزعم أنه دليل براءة اللاعب السعودي، إذ ظهر خلاله الجمهور الإماراتي وهو يسب المدافع، في حين يقف الأخير صامتًا أمام الإهانات.

لكن الجمهور الإماراتي يدين البليهي عن طريق الفيديو نفسه، إذ يظهر زميله لاعب الوسط محمد كنو وهو يعتذر للجمهور، كي يهدأ، معتبرين اعتذاره دليل على صدور تصرف غير لائق من المدافع.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليلتقي بفولاد خوزستان الإيراني في ربع النهائي، بعد غدٍ الخميس.