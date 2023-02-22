رغم أزمته مع جمهور شباب الأهلي .. الاتحاد الآسيوي يزف نبأ سارًا لعلي البليهي

مدافع الهلال متهم من قبل جمهور شباب الأهلي بإثارة الشغب في المباراة، لكن الاتحاد القاري تجاهل كل ذلك وأنصف اللاعب

بينما يعاني علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، من حملة هجوم وتشويه شرسة، يتعرض لها من قبل جمهور شباب الأهلي الإماراتي، أتى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالنبأ السار له.

جمهور النادي الإماراتي يطالب بمعاقبة لاعب الزعيم أو اعتذاره لهم، بداعي قيامه بالبصق عليهم خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت أول أمس الإثنين، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

لكن الاتحاد القاري تجاهل هذه الأزمة تمامًا، ولم تمنعه من اختيار البليهي ضمن تشكيل الأفضل في دور الـ16 لدول الغرب، والذي سيطر عليه لاعبي الهلال والشباب بشكل كبير.

التشكيل شهد تواجد ثنائي الهلال الكوري الجنوبي جانج هيون سو والنيجيري أوديون إيجالو، بخلاف البليهي، بينما من الشباب تم اختيار الخماسي: الكوري كيم سيونج جيو، فواز الصقور، متعب الحربي، حسين القحطاني والأرجنتيني إيفر بانيجا.

أما الثلاثي المتبقي فوقع الاختيار على السوري عمر خربين من شباب الأهلي، البلجيكي أدميلسون جونيور من الدحيل القطري، وساسان أنصاري لاعب فولاد خوزستان الإيراني.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يلتقي الهلال بفولاد، والشباب بالدحيل في دور ربع النهائي، المقرر إقامته غدًا الخميس في قطر.