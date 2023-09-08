أخبار الهلال اليوم | حملة لطرد جيسوس .. وحقيقة غضب نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"توقفوا عن الحكم على السعودية!" .. برناردو سيلفا يهاجم الإعلام الأوروبي

رفض البرتغالي برناردو سيلفا؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، السير على خطى الأوروبيين المهاجمين لثورة الانتقالات السعودية، مؤكدًا أحقية الجميع في البحث عن النمو والتطور. "اقرأ التفاصيل"

السعودية تقتحم ومركز صادم ومُرعب لبرشلونة .. أكثر الأندية إنفاقًا في صيف 2023

صيف ساخن بكل ما تحمله الكلمة من معنى مررنا به، حيث لم تعد أوروبا هي المصدر الوحيد للقوة والإنفاق لضم أغلى وألمع النجوم. "اقرأ التفاصيل"

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"مفلس والكارثة قادمة" .. جماهير الهلال تنتفض لـ"طرد" جيسوس

الإبداع في ولايته الأولى مع الفريق وتصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، يبدو أنهما لم يشفعا للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لدى جماهير نادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

نيمار يكشف حقيقة غضبه من جيسوس .. ويؤكد: تتويج الهلال بالدوري "صعب"

كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مساء الخميس، عن أسرار "مهمة"، بخصوص أيامه الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

هروب من المنزل وتجارة مخدرات وضحية أب .. "الجانب المظلم" من حياة نجوم الدوري السعودي

تتحدث عنهم صحف العالم وعن نجاحاتهم الباهرة، هناك قطاع عريض من الشباب يحلم بالوصول لما وصلوا إليه، وآخرون يطلقون النظر بـ"عين حاسدة"، لما يتقاضونه من ملايين ومليارات في بعض الأحيان. "اقرأ التفاصيل"

الخليفي يكشف عن الحالة الوحيدة لظهور الأندية السعودية في أوروبا

حسم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الأمر تمامًا، أمام فكرة مشاركة الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال أوروبا في المستقبل. "اقرأ التفاصيل"

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