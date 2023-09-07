"مفلس والكارثة قادمة" .. جماهير الهلال تنتفض لـ"طرد" جيسوس

هجوم عنيف من جماهير الهلال على جورج جيسوس

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الإبداع في ولايته الأولى مع الفريق وتصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، يبدو أنهما لم يشفعا للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لدى جماهير نادي الهلال السعودي.

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جيسوس تولى تدريب الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، محققًا كأس السوبر المحلي، مع مستوى مبهر، قبل أن يعود في صيف العام الحالي، مع التحول التاريخي التي تشهدة الرياضة السعودية.

وفي ولايته الحالية.. يتصدر المدير الفني البرتغالي مع الزعيم الهلالي، جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق الأهداف عن التعاون "الوصيف"، ونقطة عن الاتحاد "الثالث" والأهلي "الرابع".

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وعلى الرغم من ذلك.. دشنت جماهير الهلال، هشتاجًا عبر منصة "إكس"، انتشر سريعًا، باسم "#إقالة_جيسوس_لإنقاذ_الموسم"؛ حيث أعربوا عن غضبهم من مستوى الفريق الأول، تحت قيادة العجوز البرتغالي، على الرغم من الأسماء العالمية التي يضمها الزعيم.

وعن ذلك يقول عبد الوهاب القحطاني: "الجمهور الهلالي عشمه كبير في تعويض الموسم الماضي.. الفريق يملك تشكيل عظيم جدًا، ولكن يرى بكل تجرد، أن جيسوس لا يناسبه، وقد أثبتت المباريات الماضية ذلك.. ونكرر أن المطالبة بإقالته، نابعة عن محبة".

أما حساب باسم "مسفر"، علق قائلًا: "شكل الفريق إلى الآن غير واضح.. مستوى كارثي، ومباراتا الاتحاد والنصر، توضح لك شكل الهلال كيف بيكون أمام أندية الصندوق.. إقالة جيسوس بتكون ثمرتها المنافسة على كل البطولات".

أما "Osama"؛ كتب مساء اليوم الخميس: "بقاء جيسوس في النادي أمر كارثي.. النتائج الحالية كلها باجتهادات اللاعبين، أتمنى التحرك قبل أن تقع الكارثة".

ومن ناحيته.. شارك حساب "ＮＥＷＴＯＮ" بقوة؛ قائلًا: "الفوز على الاتحاد بجودة خارقة من أليكساندر ميتروفيتش ومجهود فردي من ميشايل.. شكل قبيح، فوز في كل مباراة بدون مستوى.. السقوط قادم وواضح، مع مدرب فنيًا (مفلس)، ما عنده أفكار".

جدير بالذكر أن نادي الهلال، تعاقد مع أسماء عالمية كبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ على رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وغيرهم.

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