أخبار الهلال اليوم | حسم مصير دياز .. ونقل السالم إلى الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 12 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 12 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

هل يلحق بهم أبو بكر؟ موسى ومونتاري ونجوم كانوا ضيوفًا بالدوري السعودي

اقترب النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من ترك نادي النصر ودوري المحترفين السعودي، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح ضمن قائمة لاعبين جاؤوا كنجوم وأسماء لامعة، ولكنهم رحلوا دون إضافة أي شيء. "اقرأ التفاصيل"

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الهلال يحسم موقفه من رحيل رامون دياز

حسم نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، موقفه من استمرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأزرق، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

"الصحافة الفرنسية ترى أن انضمام ميسي إلى الهلال فرصة لن تتكرر"

كشفت سيرين العماري، مراسلة قناة الإخبارية السعودية في فرنسا، عن اهتمام الصحافة الفرنسية بالعرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يتكفل بطائرة لنقل يوسف السالم

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أكدت صحيفة "الجزيرة" على أن مسؤولي نادي الهلال تكفلوا بعلاج لاعب الفريق السابق يوسف السالم، بعد الأزمة الصحية التي يعاني منها.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الهلال تكفلوا بنقل اللاعب يوسف السالم بطائرة الإخلاء الطبي من الدمام للعلاج بمستشفى في الرياض.

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