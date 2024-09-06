أخبار الهلال اليوم | جيسوس يستقر على مصير نيمار .. وتورط "الاستقطاب" في صفقة متعب الحربي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024.

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"من أفضل 5 لاعبين في العالم" .. نيمار يُواسي نجم ريال مدريد بعد "صدمة" الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وقد شهدت عددًا من المفاجآت أبرزها استبعاد نجم ريال مدريد رغم اختيار 6 من زملائه، وهو الأمر الذي دفع البرازيلي نيمار للتحرك. "اقرأ التفاصيل"

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بعد إزالة اسم الملز .. تحديد موقف المملكة أرينا "النهائي" من كلاسيكو الهلال والاتحاد!

استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تحديد ملعب مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن، بعد جدل إزالة ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز، في وقت سابق. "اقرأ التفاصيل"

"ما فعله الهلال لا يُعقل" .. مفاجآت جديدة في احتراف سعود عبد الحميد ترد على نفي الرابطة

مازال الجدل متواصلًا حول صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما خلال سوق الانتقالات الذي أغلق حديثًا، حيث كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز عن مفاجآت جديدة ترد على نفي رابطة دوري المحترفين وجود أي دور لنائب الرئيس، سعد اللذيذ، في الأمر. "اقرأ التفاصيل"

الصفقة الأضخم في السعودية .. حسم جدل تورط "الاستقطاب" بتحويل متعب الحربي من النصر إلى الهلال

مازال الجدل متواصلًا حول الصفقة الأضخم في دوري روشن السعودي لصيف 2024، وهي انتقال متعب الحربي مدافع الشباب إلى الهلال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النصر. "اقرأ التفاصيل"

اتخذ قراره .. جورج جيسوس يحسم مصير نيمار بـ"طلب نهائي" إلى إدارة الهلال

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "ضربة قوية" إلى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"كلف خزينة الزعيم مبلغًا جنونيًا" .. متعب الحربي يصاب قبل اللعب بقميص الهلال!

"123 مليون ريال في لاعب كثير الإصابات".. هكذا تم السخرية من نادي الهلال السعودي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"