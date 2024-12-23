أخبار الهلال اليوم | مهمة كانسيلو المستحيلة، وحارس الزعيم يُشعل حرب الحبسي ضد رينارد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
مشجع الأسبوع | "كنتم تبكون" .. عاشق للهلال يُحاول استفزاز بيتروس لكن نجم النصر السابق يرد بقسوة
لاعب الأخدود مازال يُغضب الهلاليين
الموضوع يُستكمل بالأسفل
ليس نيمار فقط .. لاعب آخر في الهلال يقترب من العودة للبرازيل قبل كلاسيكو الأرجنتين
في منافسة مع لاعب النصر السابق..
المهمة المستحيلة .. كانسيلو يود العودة إلى ناديه القديم ولكن!
نجم الهلال يعمل على ذلك ولكن!
انقلبت الآية .. علي الحبسي يستغل "سقطة" رينارد ويتهمه بالظلم بسبب حارس الهلال
كلمة هيرفي رينارد تثير الكثير من علامات الاستفهام؟
"أبعدوا ميول النصر والهلال والاتحاد والأهلي!" .. تحذير بحريني من تراجع المنتخب السعودي بعد تعثر كأس الخليج
إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟
"تقصد نجم الهلال؟" .. نشأت أكرم يصف لاعب المنتخب السعودي بـ"متعالٍ ويمشي مثل الطاووس"
من يقصد نجم الكرة العراقية؟