أخبار الهلال اليوم | عزف "مضحك" لنيمار على العود، واختبارات لحسم موقف نيفيش من مواجهة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

اختبارات بدنية وفنية لروبن نيفيش

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال سيُخضع نجم وسطه روبن نيفيش لاختبارات بدنية وفنية نهاية الأسبوع الجاري لتحديد موقفه من اللحاق بمواجهة الاتحاد في كأس الملك يوم 7 يناير القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب جورج جيسوس يُتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بمرحلة التأهيل الأخيرة للاعب، حيث ينتظر دخوله التدريبات الجماعية قريبًا، وذلك بعد غيابه منذ تعرضه للإصابة في ركبته خلال مواجهة العين في دوري أبطال آسيا يوم 21 أكتوبر الماضي.

الهلال يحتفل بجيسوس ونيمار

احتفل الهلال في مق النادي يوم أمس بمدربه جورج جيسوس ونجمه نيمار بعد فوزهما بجائزتين خلال حفل جوائز كلوب سوكر الذي أقيم في الإمارات مؤخرًا.

المدرب كان قد حصل على جائزة أفضل مدرب بالشرق الأوسط لعام 2024 فيما حصل نيمار على جائزة تكريمية لمسيرته الكروية.

حساب الهلال على منصة إكس نشر مقطع فيديو لاحتفال اللاعبين بزميلهم ومدربهم، حيث حيوهم وصفقوا لهم في غرفة الملابس وقد أحضروا قالب "جاتوه" خاص بالمناسبة.

GOAL

السعودية تواجه عُمان في نصف نهائي خليجي 26

رسائل هيرفي رينارد قبل نصف نهائي كأس الخليج..

قمة نارية مرتقبة في نصف نهائي كأس خليجي زين 26..

لقطة طريفة من نيمار..