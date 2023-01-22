نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الـ22 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ22 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الفرج يغيب عن مواجهة أبها

أكدت صحيفة "الرياضية" أن سلمان الفرج؛ قائد الهلال، يغيب عن مواجهة الليلة أمام أبها، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الفرج غير جاهز من الناحية الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الساق مؤخرًا.

خماسي يغيب عن مواجهة الهلال

يدخل الهلال مواجهة الليلة أمام أبها، دون خمسة من لاعبيه الأساسيين، في ظل الإصابات المختلفة.

يغيب عن اللقاء بجانب سلمان الفرج، كل من: ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، محمد البريك وأوديون إيجالو.

طلب استعارة رونالدو

اقترح الإعلامي الرياضي محمد العميري على مسؤولي الكرة السعودية، رفع الإيقاف عن الهلال، من أجل أن يستعير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من النصر، خلال فترة كأس العالم للأندية المغرب 2022.

وأوضح العميري أن طلبه بدافع أن أي إنجاز سيتحقق في المونديال، سيُكتب للكرة السعودية بشكل عام.

اتهامات للهلاليين والنصراويين .. "جماهير مناسبات فقط والشبابيون ربما عددهم أكبر"

ملف الجماهير أحد الملفات المثيرة للجدل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، في ظل عزوف البعض عن الحضور وظهور المدرجات خالية في الكثير من المباريات. (طالع التفاصيل)

عرض الهلال لميسي عشرة أضعاف .. مرافق الحائلي وابن نافل في باريس يكشف الكواليس

كشف أحمد الجابري؛ مراسل قناة "SPC" الرياضية، كواليس رحلة فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، وأنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة، إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، بهدف التفاوض على ضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

بعد سخرية صالح الصقري منه .. الدعيع: لا تحكم عليّ يا صغير!

رد محمد الدعيع؛ حارس الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، على تصريحات صالح الصقري؛ زميله في الأخضر ولاعب الاتحاد الأسبق، التي أبطل بها روايته الخاصة بالهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا 8-0. (طالع التفاصيل)

الهلال يقرر تأجيل ملف تجديد الدوسري

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تأجيل ملف تجديد ناصر الدوسري الظهير الأيسر للفريق، وذلك على الرغم من تألقه مع الفريق خلال الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

Shahid