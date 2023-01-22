بعد سخرية صالح الصقري منه .. الدعيع: لا تحكم عليّ يا صغير!

الحديث عن الهزيمة أمام ألمانيا 8-0 أشعل الخلاف بين محمد الدعيع وصالح الصقري

Shahid

رد محمد الدعيع؛ حارس الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، على تصريحات صالح الصقري؛ زميله في الأخضر ولاعب الاتحاد الأسبق، التي أبطل بها روايته الخاصة بالهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا 8-0.

في كأس العالم 2022، قاد الدعيع الأخضر للهزيمة أمام ألمانيا بثمانية أهداف نظيفة، وفي الفترة الأخيرة، برر الحارس هذه الهزيمة بأنه لم يكن يرى الكرة بشكل واضح، نظرًا لتركيز إضاءة الملعب بشكل قوي على عينيه.

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بينما سخر الصقري من هذا المبرر، مؤكدًا خلال ظهوره في برنامج "مع عزيز" أن الملعب كان مجهزًا على أعلى مستوى من قبل اليابان.

وجاء رد أخطبوط حراسة المرمى عليه واصفًا إياه بالصغير، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للاسف أسأت لنفسك قبل أن تسيئ لزملائك وجماهير الاتحاد، وكلامك عن الطائي مردود عليك من قبل الجمهور اللي وقف معك".

وأضاف: "أما حديثك عني فوجودك خارج التشكيلة في المدرج لا يعطيك الحق بالحكم يا صغير".

يذكر أن الصقري كان قد أكد في البرنامج نفسه أنه رفض عرض الطائي وقتما كان لاعبًا كونه كان ينشط في دوري الدرجة الأولى، بينما اتهم زملائه السابقين في الاتحاد بتعاطي المنشطات قبل المباريات، قبل أن يخرج معتذرًا. (طالع التفاصيل)

Shahid