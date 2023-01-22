اتهامات للهلاليين والنصراويين .. "جماهير مناسبات فقط والشبابيون ربما عددهم أكبر"

عزوف الجماهير عن الكثير من مباريات دوري روشن في الموسم الجاري يثير الجدل!

Shahid

ملف الجماهير أحد الملفات المثيرة للجدل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، في ظل عزوف البعض عن الحضور وظهور المدرجات خالية في الكثير من المباريات.

وفي الوقت الذي يرجع به البعض السبب لارتفاع أسعار تذاكر بعض المباريات، وجه الإعلاميان الرياضيان فلاح القحطاني وعايد الرشيدي، الاتهامات لجماهير الهلال والنصر تحديدًا بإنهما لا يدعمان فريقيهما في الظروف الصعبة بقدر إقبالهم على ذلك في المناسبات.

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وقال القحطاني، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "حضور جمهور الهلال مرتبط بالعمل الإداري والفني، إذا أجدت، ستجد الملعب ممتلئًا، وإذا أخفقت، لن يحضر الكثير من جماهيره، والجمهور الهلالي قبل بداية الموسم يرى أن العمل كارثي؛ بدءًا من الخطأ الإداري بالتجديد مع محمد كنو، وهذا انعكس على الفريق بالحرمان من الصفقات الشتوية، الحرمان من التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، وفي المقابل، المنافس التقليدي النصر هو من أوقفه وهو من أحضر كريستيانو، إذًا كيف يحضر جمهور الهلال المباريات؟!".

وأضاف: "يقولون أن جمهور الهلال جمهور فوز، وأنا أقول أنهم مرتبطون بالنصر، إذا كان الموضوع يخص المنافسة مع النصر، ممكن أن يحضر الهلاليون، لكن بخلاف ذلك لا يحضرون، كذلك انتصر النصر على الهلال وأخذ حق الانتفاع بملعب مرسول بارك، وهذا الملعب مختلف عن كافة الملاعب، وهذا كله ساهم في عزوف جمهور الهلال عن المدرجات، ولن يعود إلا إذا كان هناك عمل جيد، وإذا لم يحدث هذا ربما نرى جمهور الشباب أكثر من الهلاليين في المباريات المقبلة".

ومن جانبه، قال الرشيدي، للبرنامج نفسه: "جمهور النصر والهلال جمهور مناسبات، هناك ديربي، يحضرون، هناك رونالدو، يحضرون، لكن مباراة لا يوجد بها مناسبة، لا يحضرون، في العام الماضي، رأينا النصر والهلال يعانيان، فعزف جمهورهما عن المباريات، جمهور العاصمة الرياض جمهور مناسبات بشكل عام".

واختتم: "الاتحاد قبل عامين كان يعاني من الصراع مع الهبوط، ومع ذلك جمهوره كان يملأ المدرجات، ومباراة الأهلي في دوري يلو أول أمس، جمهوره ملأ المدرجات بما يعادل عدد الحضور في ثلاث أو أربع مباريات في دوري روشن، بينما لو خرج الهلال والنصر من الرياض لأي مدينة أخرى، سيحضر جمهورهما أكثر من جماهير الرياض، ولا أعلم ما هي مشكلة جماهير الرياض!، رغم أنهم هم الأساس".

Shahid