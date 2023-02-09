أخبار الهلال اليوم | ترحيب الزعيم بكبير أوروبا .. والريال يضم بنزيما وميليتاو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 فبراير 2023.

إهانة الهلال؟ تاليسكا يُعلق على شكوى الزعيم ضده

علق النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، على تقديم شكوى من نادي الهلال ضده في لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي. "اقرأ التفاصيل"

أنشيلوتي عن مواجهة الهلال: لم أتوقع أن يهزموا فلامنجو!

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على احترامه الشديد لنادي الهلال السعودي، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية 2022. "اقرأ التفاصيل"

فيديو يكشف حقيقة توتر علاقة العويس والمعيوف في الهلال

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي أكدت على أن هناك توتر في العلاقة بين عبد الله المعيوف ومحمد العويس، حارسي مرمى فريق نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "هيبة هيبة" .. أغنية بالمصري لنادي الهلال بعد تأهله لنهائي المونديال

مازالت الاحتفالات والسعادة تسيطر على الجماهير السعودية، بعد وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، وذلك عقب الانتصار على فلامنجو البرازيلي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يُرحب بمواجهة ريال مدريد برسالة خاصة

وجه نادي الهلال رسالة خاصة إلى ريال مدريد الإسباني، بعد وصول الأخير إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، بالفوز على الأهلي المصري.

وكتب الهلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أهلًا بكبير أوروبا.. موعدنا السبت في نهائي كأس العالم".

ريال مدريد يضم ميليتاو وبنزيما استعدادًا للهلال

أعلن نادي ريال مدريد عن القائمة التي سيلعب بها مباراة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وشهدت القائمة استبعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، وانضم إيدير ميليتاو وكريم بنزيما على الرغم من عدم تواجدهما في المغرب حاليًا، حيث سيصلان قبل يوم السبت المقبل لخوض المباراة النهائية.