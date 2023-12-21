أخبار الهلال اليوم | تحذير قوي إلى نيمار .. وكابوس إيجالو!

"كابوس يعاني منه بسبب الهلال وهذا الرجل يخشاه نجوم الزعيم!" .. إيجالو يكشف الأسرار

كشف النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم نادي الوحدة السعودي الحالي، عن "كابوس" يُعاني منه - حتى الآن -؛ بسبب فترته مع فريق الهلال. "اقرأ التفاصيل"

هدف الهلال والاتحاد .. لاعب برشلونة يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

يستعد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، للخضوع إلى "عملية جراحية"؛ بسبب الآلام التي يُعاني منها، منذ فترة طويلة. "اقرأ التفاصيل"

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قبل مواجهة الهلال والرائد .. جورج جيسوس يفاجئ سلمان الفرج بهذا القرار رغم الصلح!

على الرغم من الصلح الأخير؛ إلا أنه على ما يبدو أن أزمة النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لم تنتهِ حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

تمت بفضل الهلال .. كاسترو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد النصر مع أوتافيو!

فجر المدرب البرتغالي لويس كاسترو مفاجأة مدوية، بشأن تعاقد ناديه النصر مع النجم البرتغالي أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ودور نادي الهلال في الصفقة! "اقرأ التفاصيل"

كلاسيكو أو ديربي في انتظارنا .. قرار مثير في قرعة دوري أبطال آسيا

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا مُثيرًا بشأن قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، الأمر الذي سيجعلنا نرى مباراة كلاسيكو أو ديربي بين الأندية السعودية! "اقرأ التفاصيل"

نيمار يصرخ .. تحذير طبي خطير من طريقة علاجه "المؤلمة"!

تداولت جماهير الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي الساعات الماضية، فيديو يظهر فيه النجم البرازيلي نيمار جونيور، في إحدى جلسات العلاج الطبيعي، وهو يقوم بالصراخ بسبب الألم الذي يُعاني منه، ولكن هنا تحذير طبي بشأن تلك الطريقة. "اقرأ التفاصيل"

للهروب من جحيم جيسوس .. نادٍ غير متوقع يفاوض سلمان الفرج

على الرغم من انتهاء أزمة النجم سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال مع مدرب البرتغالي جورج جيسوس، إلا أن فكرة رحيله عن الزعيم ليست مُستبعده! "اقرأ التفاصيل"

جن جنون جماهيره .. الاتحاد يستهدف جناح الهلال السابق

يسعى الاتحاد لدعم صفوفه بأكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد أفادت المصادر الصحفية المتابعة استهدافه لجناح الهلال السابق والذي يلعب للشباب حاليًا. "اقرأ التفاصيل"