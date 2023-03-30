أخبار الهلال اليوم | تجهيز لوسيانو فييتو .. والفيحاء يفتح صفحة الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ30 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ30 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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4 أضعاف راتبه .. الهلال يُغري سيرخيو راموس

يحاول نادي الهلال، حسم التعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عن طريق تقديم عرضًا مغريًا له. "اقرأ التفاصيل"

خاص | الهلال يقرر التخلي عن رامون دياز!

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، استقرت على عدم استمرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأزرق، حيث تم تحديد موعد رحيله! "اقرأ التفاصيل"

خاص | ما حقيقة تولي جورج جيسوس تدريب الهلال خلفًا لرامون دياز؟

استقرت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، على رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز بنهاية الموسم الحالي، ولكن ترددت بعض الأنباء عن التفاوض مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس لخلافته. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يخوض تدريباته ويُجهز لوسيانو فييتو

خاض فريق نادي الهلال تدريباته الاعتيادية أمس الأربعاء، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأجرى الأرجنتيني لوسيانو فييتو مرانًا لياقيًا باستخدام الكرة، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بعد غياب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الفيحاء يبدأ استعداداته لمواجهة الهلال

بدأ فريق نادي الفيحاء تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نادي الهلال في دوري روشن مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأت التدريبات بتمارين استرجاعية واستشفاء العضلات ومحطات لياقية وتكتيكية، بينما خاض اللاعبين تمارين الجري والسرعات، قبل اختتام المران بمناورة على منتصف الملعب.

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