أخبار الهلال اليوم | بيع نجم الزعيم إلى الاتحاد .. وحسم موقف رينان لودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 12 يوليو 2024.

عبر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، عن إعجابه بما فعله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في تدريبات الفريق، استعدادًا لمعسكر النمسا. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد رحيله عن الهلال .. سلمان الفرج يكشف تطورات جديدة في مستقبله

كشف النجم السعودي سلمان الفرج، عن تطورات جديدة في مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بعد رحيله عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي."اقرأ التفاصيل"

برر رسائل دعم الهلال .. رئيس الاتحاد الجديد "لؤي مشعبي" يرد على اتهامه بـ"تشجيع الزعيم"!

رد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على الحملة الجماهيرية ضده؛ والتي تتهمه بالانتماء إلى عملاق الرياض الهلال. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي دخل في الصفقة .. الهلال يوافق على "بيع" لاعبه إلى الاتحاد ولكن!

اشتعلت منافسة شرسة بين 4 أندية سعودية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"التعاقد" مع أحد لاعبي عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يُريد التخلص منه .. فلامنجو يكشف موقفه من شراء رينان لودي

كشف نادي فلامنجو البرازيلي عن موقفه من شراء عقد الظهير الأيسر رينان لودي لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

بعد أن تخلى عنه الهلال .. تحرك مفاجئ من الاتحاد لخطف صالح الشهري!

تحرك نادي الاتحاد بشكل مفاجئ بشأن صالح الشهري مهاجم الهلال السابق، وذلك بعد أن تخلى عنه ناديه خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

انتقاله إلى النصر بيد الهلال .. مفاجأة مدوية في عقد سلمان الفرج!

مازال سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق لم يُحدد حتى الآن وجهته المقبلة، وسط أنباء قوية تُشير إلى أنه قد ينتقل إلى الغريم النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. "اقرأ التفاصيل"