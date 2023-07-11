أخبار الهلال اليوم | إصابة مهاجم الزعيم وموقف غريب تجاه ماتيوس بيريرا وتحذير بشأن سافيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ11 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ11 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الهلال ينتصر أمام جوريكا

حقق الهلال الفوز الليلة في مباراة ودية أمام جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، حيث ثاني مبارياته خلال معسكره الحالي بالنمسا.

الهدفان سجلهما محمد خيبري وعبد الله الرديف، وبواقع هدف في كل شوط.

وشهد اللقاء مشاركة محمد جحفلي بعد اكتمال شفائه من الآلام في العضلة الضامة، فيما غاب عنه السباعي ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، سلمان الفرج، عبد الإله المالكي، خليفة الدوسري وسعود عبد الحميد، لأسباب تأهيلية وعلاجية.

إصابة الشهري

تعرض صالح الشهري؛ مهاجم الهلال، للإصابة خلال ودية جوريكا، ليخرج الزعيم بخسارة جسدية من المباراة رغم الفوز في النتيجة.

إصابة المهاجم في العضلة الخلفية، لكن في انتظار إجرائه للأشعة غدًا الأربعاء، لتحديد حجمها ومدة العلاج.

بوتشيتينو يزف البشرى للهلال .. قرار يحدد مستقبل لوكاكو في سوق الانتقالات!

اتخذ ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، قرارًا يخص روميلو لوكاكو قد يسهل من مسألة انتقال اللاعب إلى الهلال. (طالع التفاصيل)

خاص | تمسك غريب يصدم البرازيليين .. الهلال يعطل رحيل ماتيوس بيريرا بـ"بند عكس التيار"

رغم حاجة الهلال السعودي الماسة للخلاص من لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا إلا أن تصرفات الإدارة تقول عكس ذلك! (طالع التفاصيل)

عربي وضحية كريستيانو رونالدو .. 6 مهاجمين يستطيع الهلال ضمهم بدلًا من لوكاكو

الهلال يمتلك عوامل جذب ممتازة وهناك العديد من المهاجمين المميزين المتاحين في سوق الانتقالات هذا الصيف، ولذا عليه أن يتوقف عن إهدار الوقت والتوجه لضم أحد المهاجمين المتاحين بدلًا من روميلو لوكاكو. (طالع التفاصيل)

الهلال يُحدد هدفه الجديد .. عرض بـ120 مليون يورو و15 يومًا للرد

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رئيس لاتسيو يُحذر الهلال ويكشف تفاصيل عرض الـ140 مليون يورو المرفوض لسافيتش

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في لفتة راقية بين متنافسين، حرص الفتح السعودي على دعم مدافع الهلال الكوري الجنوبي جانج هيون سو، خلال رحلته العلاجية بعدما داهمه المرض فجأة. (طالع التفاصيل)

تفاصيل عقد سافيتش المرتقب مع الهلال .. أموال جنونية تحسم الصفقة

منذ صباح أمس الإثنين، وجميع التقارير العالمية، تؤكد على توصل نادي الهلال، إلى اتفاق مع لاتسيو الإيطالي؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"ابن الهلال إلى الاتحاد" .. الاتفاق على صفقة جديدة مبدئيًا بعد ضربة محمد كنو

يبدو أن نادي الاتحاد، اتفق على صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)