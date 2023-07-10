تفاصيل عقد سافيتش المرتقب مع الهلال .. أموال جنونية تحسم الصفقة

الكشف عن عقد سافيتش المرتقب مع نادي الهلال!

منذ صباح أمس الإثنين، وجميع التقارير العالمية، تؤكد على توصل نادي الهلال، إلى اتفاق مع لاتسيو الإيطالي؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سافيتش سيكون الصفقة الثالثة لنادي الهلال، في الصيف الحالي - إذا تمت -؛ بعد التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عن تفاصيل عقد النجم الصربي "المرتقب"، مع الزعيم الهلالي.

وأشار أونا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن سافيتش، سيوقع على عقود تربطه بنادي الهلال؛ لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى عام رابع "اختياري".

وأعلن الإعلامي الرياضي، حصول ميلينكوفيتش سافيتش، على راتب سنوي من الهلال، يُقدر بـ20 مليون يورو، بينما سيتقاضى لاتسيو مبلغ 40 مليون يورو، قيمة التخلي عن العام الأخير في عقد اللاعب.

جدير بالذكر أن سافيتش البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف النادي الإيطالي منذ 2015؛ مسجلًا 69 هدفًا وصانعًا 59 آخرين، خلال 341 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.