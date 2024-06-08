أخبار الهلال اليوم | انتهاء رحلة 5 لاعبين ومباريات كأس العالم للأندية قد لا تعرض في التلفاز!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 يونيو 2024.

"صدمة لجمهور الاتحاد!" .. وكيل سعود عبدالحميد يكشف كواليس خفية في انتقال اللاعب إلى الهلال

كشف فهد باقديم، وكيل أعمال النجم الدولي سعود عبدالحميد، عن حقيقة "خيانة" اللاعب، لنادي طفولته الاتحاد السعودي، قبل الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال. (طالع التفاصيل)

الهلال يتخذ القرار .. "الاستغناء" عن هذا الخماسي نهائيًا!

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، "الاستغناء" عن عددٍ من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

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حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوشوا كيميتش .. وسون هيونج مين يحسم قراره بعد عروض السعودية

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن تطورات جديدة في الميركاتو السعودي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"لن تشاهدوا البطولة في التلفاز" .. قرارات تاريخية قبل كأس العالم للأندية 2025 ومكافآت الهلال "مجهولة"!

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتقديم الكثير من المفاجآت حول نسخة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة. (طالع التفاصيل)

"لأول مرة في عالم كرة القدم" .. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأته التاريخية للهلال وجماهيره

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن المفاجأة التي وعد بها جماهير نادي الهلال، خلال الساعات القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

فيديو | شباك ياسين بونو تهتز بـ"خطأ هلالي" .. وفوفانا يحرج النصر في تصفيات كأس العالم

رغم استقباله هدفًا، إلا أن حارس مرمى الهلال، ياسين بونو، قاد المنتخب المغربي، لتحقيق فوز ثمين على زامبيا بنتيجة (2-1)، على ملعب أدرار، في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (طالع التفاصيل)

جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

سباق انتخابات الأندية .. "التزكية" عنوان الاتحاد والنصر وأسرار خلافات ابن نافل في الهلال ومرشح لم يلحق بالأهلي!

أغلقت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، باب الترشح لمقاعد رئاسة وعضوية أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - النصر - الاتحاد - الأهلي) وقيد الناخبين، لفترة انتخابية جديدة. (طالع التفاصيل)

العودة للبيت .. النصر مرشح لخوض ودية بطعم خاص لكريستيانو رونالدو

تحدثت تقارير قادمة من البرتغال عن مواجهة ودية محتملة بين أحد كبار الدوري هناك مع النصر أو الهلال خلال الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

"لن تكون مشكلة النادي" .. كروزيرو يهدد ماتيوس بيريرا بمهلة لحسم موقفه

كشفت تصريحات من مسؤول رسمي لنادي كروزيرو البرازيلي عن وجود مشاكل بينه وبين لاعبه ماتيوس بيريرا المُعار من الهلال. (طالع التفاصيل)

ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال في الموسم الجاري بعد انتهاء موسم تاريخي قدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا. (طالع التفاصيل)