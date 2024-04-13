أخبار الهلال اليوم | العين يستعيد قاهر النصر .. والزعيم ينقذ نيمار!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 13 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، ليوم السبت 13 أبريل 2024، وما يدور حول الفريق.

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"يحرج المدافعين والمهاجمين".. دي بروينه يشعل الصراع السعودي قبل زحمة الصيف

يبدو أن نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه، سيجد صعوبة في البقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة من الأندية السعودية، للتعاقد مع اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

اخترقتم حسابي؟ أول رد فعل من الهويش على الانتهاكات بعد طرد رونالدو!

تعرض الحكم الدولي السعودي محمد الهويش لإساءات جمة وصلت إلى درجة التهديدات من بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أدار مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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الهلال أنقذه من الإهانة .. الكشف عن خطة إنريكي لطرد نيمار خارج باريس

كشفت تقارير صحفية فرنسية، كواليس رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن باريس سان جيرمان بقرار صارم من لويس إنريكي مدرب النادي الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

العين يستعيد "قاهر النصر" قبل مواجهة الهلال .. وكريسبو يرفض الاستسلام!

رفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، راية التحدي في وجه الهلال السعودي قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة. "اقرأ التفاصيل"

"احذروا من عودته" .. وليد الفراج يكشف عن منافس مفاجئ يهدد مستقبل الهلال!

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بتجربة نادي القادسية السعودي وإدارته في التعامل مع ملف فريق كرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"خطة لحصد المونديال" .. الهلال يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن جورج جيسوس!

استقرت إدارة نادي الهلال السعودي، على قرار نهائي بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق. "اقرأ التفاصيل"

الكلمة الأخيرة .. "المسابقات" تحسم مصير كلاسيكو الهلال والأهلي وجورج جيسوس يرد

حسمت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، مساء الجمعة، قرارها النهائي بشأن تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، في دوري روشن 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"رفضت التصوير معه ولهذا دخلت بالعصا!".. مشجع الاتحاد يكشف تفاصيل الاشتباك مع حمد الله

لم يطلق الحكم خالد الطريس صافرة نهاية اللقاء، معلنًا فوز الهلال بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، حتى فوجئ الجميع بمشاجرة كبيرة تندلع بين عبد الرزاق حمد الله وأحد مشجعي الاتحاد، الذي قام بضرب المهاجم المغربي من فوق مدرجات ملعب محمد بن زايد. "اقرأ التفاصيل"

"فريق يقهر الهلال وحقيقة استفزاز بنزيما".. البليهي يكشف المفاجآت بعد الفوز بالسوبر

لقطة جدلية جديدة بطلها علي البليهي، مدافع فريق الهلال، بعد ليلة ساحرة، قاد فيها الزعيم لاقتناص لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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