أخبار الهلال اليوم | الدفاع عن الدوسري .. الجوير ضمن الأفضل آسيويًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 يناير 2023.

ديربي الرياض يبهر رونالدو!

قبل أيام، حقق النصر تعادلًا بطعم الخسارة في ديربي الرياض أمام الهلال، في مباراة أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إعجابه بها. "اقرأ التفاصيل"

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بعد ضياع صفقة رونالدو .. قرار مرتقب لترضية الهلال

في ظل ما يعانيه الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، فيبدو أننا على موعد مع قرار مرتقب لصالحه، لإنقاذ الموقف قبل كأس العالم للأندية 22 ودوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

رامون دياز مدافعًا عن الدوسري: كنو وسعود عبد الحميد كذلك متراجعان!

دافع الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن لاعبه سالم الدوسري، بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها من قبل الجماهير، لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

بعد مطالب مشاركة النصر بدلًا من الهلال .. هل يظهر رونالدو في مونديال الأندية؟

ترغب فئة في استغلال انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للترويج لمشاركة النصر السعودي في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بدلًا من الهلال، بحكم أن الزعيم يشارك بالترشيح بالأساس. "اقرأ التفاصيل"

صدمة للهلال .. قانوني: لا يمكن العفو أو تعليق عقوبة المنع من التعاقدات نهائيًا

أكد الخبير القانوني سعود الرمان أنه من غير الممكن ما يحاول البعض السعي له، بشأن رفع عقوبة منع نادي الهلال السعودي من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري. "اقرأ التفاصيل"

الجوير يُنافس على أفضل صاعد في آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب الأولمبي السعودي مصعب الجوير، ضمن 11 لاعبًا، للتصويت على جائزة أفضل لاعب صاعد لعام 2023.

وتضم القائمة: "مصعب الجوير، الكوري الجنوبي جيونج سانج بين، ومواطنه كوون هيوك كيو، والعراقي زيدان إقبال، والإيراني ألاهيار سيدمانيش، والياباني يوكيناري سوجاوارا، وإبراهيم خليل يولدوشيف، والإندونيسي براتاما أرهان، والأسترالي جارانج كول والهندي ديراج سينج".

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عطيف: التعادل أمام ضمك جرس إنذار قبل كلاسيكو الاتحاد

أكد عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال، على أن تعادل فريقه أمام ضمك، يعد جرس إنذار قبل مواجهة نادي الاتحاد في الكلاسيكو.

وقال عطيف خلال تصريحات للناقل الرسمي: "الهلال كان يسير جيدًا في المباراة، ولكن قلة التركيز والأخطاء الفردية أفقدتنا نتيجة المباراة، ويجب أن لا نتأثر بالإصابات".

Shahid