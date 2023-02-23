أخبار الهلال اليوم | التضحية بليوناردو جارديم .. ورسالة وزير الرياضة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

ليست مونديال الأندية .. بطولتان لن يتمكن الهلال من التتويج بهما!

كشف الإعلامي الرياضي سامي الحريري، عن بطولتين سيكون من الصعب على الهلال تحقيهما خلال الوقت الحالي، مستبعدًا بطولة كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

رامون دياز يستقر على رباعي الهلال الأجنبي لمواجهة فولاد

استقر الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، على الرباعي الأجنبي الذي سيشارك رفقة الزعيم، في مباراة فولاد خوزستان الإيراني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

لم يفلت أندرسون تاليسكا .. لجنة الانضباط تُعلن العقوبة بعد الإساءة للهلال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن قرارها بشأن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق نادي النصر، بعد شكوى الهلال ضده. "اقرأ التفاصيل"

رسالة وزير الرياضة إلى ممثلي السعودية في دوري أبطال آسيا

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، رسالة إلى ناديي الشباب والهلال، ممثلا المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "كل التوفيق لممثلي الوطن الشباب والهلال اليوم في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فالكم الفوز والتأهل بإذن الله".

جارديم .. ضحية نادي الهلال

أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، على أن المدرب ليوناردو جارديم أصبح قريبًا من الرحيل عن ناديه شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد الخسارة أمام الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شباب الأهلي لم يقدم عرضًا لجارديم من أجل تجديد تعاقده، وأن المدرب سيرحل عن الوطن العربي بنهاية الموسم الحالي.