أخبار الهلال اليوم | التحضير للمونديال .. ومعاقبة الزعيم بسبب جماهيره

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الـ29 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ29 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

قبل مونديال الأندية .. إدارة الهلال تكرر خطأ جارديم مع رامون دياز!

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ستقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه العام الماضي مع البرتغالي ليوناردو جارديم، ولكن هذه المرة ستكون مع الأرجنتيني رامون دياز. "اقرأ التفاصيل"

"دمّر منظومتهم" .. الظهور الأول لبيريرا مع الوحدة يثير سخرية جمهور الهلال

يراقب جمهور الهلال السعودي عن كثب ما سيقدمه البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الزعيم المعار حديثًا للوحدة الإماراتي، مع فريقه الجديد، بعد مسيرته المتواضعة مع الأزرق. "اقرأ التفاصيل"

معادلة رقم الدوسري والفرج والشهراني .. تحدٍ خاص لحمد الله في نهائي السوبر

خطوة واحدة تفصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله عن التتويج بأول بطولة له مع نادي الاتحاد السعودي، عندما يخوض الليلة، نهائي كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يبدأ تحضيراته لمونديال الأندية

بدأ فريق نادي الهلال تحضيراته للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك قبل السفر إلى المغرب لمواجهة فريق الوداد في ربع النهائي.

وعاد فريق نادي الهلال إلى التدريبات بعد الراحة التي حصل عليه اللاعبين، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، حيث شهدت التدريبات تطبيقات تكتيكية تنوعة ومناورة قليلة لباقي اللاعبين.

الانضباط تعاقب الهلال بسبب جماهيره

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع غرامة على نادي الهلال قدرها 100 ألف ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب جماهيره.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وقامت جماهير الهلال برمي 18 علبة مياه في ملعب مباراة الفريق أمام الفيحاء، تسببت في إصابة مسؤولي المباراة، وفقًا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

Shahid