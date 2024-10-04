أخبار الهلال اليوم | قلق في الأهلي قبل الكلاسيكو .. وسامي الجابر يُدافع عن سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 4 أكتوبر 2024.

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مانشيني يُزلزل السعودية باستبعاد نجمي الهلال من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان والبحرين

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهتي اليابان والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد أحدثت زلزالًا في الإعلام والشارع الكروي لخلوها من نجمي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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خطوة استثنائية في انتقالات اللاعبين .. قرار جديد من فيفا لإنجاح كأس العالم للأندية 2025

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خطوة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بهدف توفير كل العوامل لإنجاح كأس العالم للأندية 2025 والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية. "اقرأ التفاصيل"

بعد تقليل ماجد عبدالله منه .. سامي الجابر: لومكم المتكرر لسالم الدوسري أكبر رد عليكم!

خلق النقاش والجدال حول أحقية سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي الانضمام إلى قائمة أساطير لاعبي كرة القدم السعوديين خلافًا بين ماجد عبدالله وسامي الجابر. "اقرأ التفاصيل

GOAL

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

وسط محاولات مكثفة .. إدوارد ميندي يُثير القلق داخل الأهلي قبل كلاسيكو الهلال!

أثار النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، القلق داخل ناديه، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد الهلال في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"سننافس على مونديال الأندية 2025" .. أسطورة الهلال يستشهد بالتتويج بكأس العالم للناشئين!

يرى محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، أن ناديه سيتمكن من المنافسة على كأس العالم للأندية 2025، على الرغم من مشاركة 32 فريقًا من أقوى فرق العالم. "اقرأ التفاصيل"