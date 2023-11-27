أخبار الهلال اليوم | اختبار لسالم الدوسري، وعبد الغني يُحدد بطل الدوري

تستعد بعثة الهلال السعودي حاليًا للتوجيه لأوزباكستان لمواجهة نافباخور، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

خاض جانج هيون سو مباراته الأولى مع فريقه الجديد، الغرافة القطري، بعد تعافيه من مرض السرطان وانضمامه للفريق عقب نهاية رحلته مع الهلال السعودي.





كما هي العادة في مباريات القمة للنصر، يخرج المنافس للتشكيك في ذمة الحكم وتحيزه لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما يحدث خلال الساعات الجارية من قبل جمهور الهلال.

يترقب الجمهور السعودي والعربي ديربي الرياض الذي سيجمع الهلال والنصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وقد أكد النجم المعتزل حسين عبد الغني أن الفريقين في كفة وبقية فرق البطولة في كفة أخرى.

يبدو أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق جاد تمامًا في حديثه حول استهداف السوق المحلي السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم واقتحامه بقوة، إذ طلب من إدارة ناديه ضم نجوم المنتخب السعودي في عدد من الأندية على رأسها الهلال والنصر.