أخبار النصر اليوم | هجوم وكيل كاسترو على اللاعبين و"اللعنة" التي أصابت رونالدو قبل مواجهة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الـ18 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ18 من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

يلومونه في الأخير! .. "نبوءة غريبة" من فهد الهريفي تحدث في ديربي الهلال والنصر بالسوبر

رغم كم اللوم الذي يتعرض له فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي، بشأن تحليل الفني، خاصةً وأنها ناقدة للعالمي بدرجة كبيرة إلا أنه ربما الوحيد الذي قرأ المشهد جيدًا قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

مشيدًا بتصرف ياسين بونو أمام النصر .. محمد الدعيع: فعلت مثله لكن "جبت العيد"!

المتابع الجيد لظهور محمد الدعيع؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، الإعلامي يعلم تمامًا "خفة الظل" التي يتمتع بها، فهو الرجل الذي لا يخجل في السخرية حتى منه نفسه في بعض الأحيان والاعتراف ببعض الأخطاء التي وقع بها. (طالع التفاصيل)

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من هنا انفرط العقد .. "خطأ مشترك غريب" فتح الطريق أمام الهلال لضرب النصر برباعية في السوبر!

بقدر الأخطاء الفنية وسوء المستوى الذي ظهر به لاعبو النصر أمام الهلال بالأمس، لكن ليسوا وحدهم من يتحملوا مسؤولية الخسارة الكبيرة في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

سعد الشهري يهاجم لويس كاسترو: زرعت في لاعبي النصر افتعال المشكلات!

يرى سعد الشهري؛ المدير الفني السابق لمنتخب السعودية تحت 23 والناقد الفني حاليًا في برنامج "دورينا غير"، أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، هو السبب الأول لضياع لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي من العالمي. (طالع التفاصيل)

فيديو | ماذا بينك وبين النصر؟ .. أسوأ استقبال من علي البليهي للاعبي العالمي عقب فوز الهلال بالسوبر

يُفهم بعض الشيء تصرفات علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، أثناء المباريات أمام الخصوم، وتحديدًا النصر، لكن ما هو غير مفهوم هو أن يقف في ممر شرفي ويتصرف بطريقة اعتبرها الكثيرون "عنجهية" غير مبررة! (طالع التفاصيل)

"ذهب إلى دورة المياه!" .. وليد الفراج يسخر من احتمالية معاقبة كريستيانو رونالدو إثر موقفه في نهائي السوبر

ليست هزيمة النصر وحدها ما كان محل الجدل في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إنما كذلك التصرفات الغريبة من قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

شكك في النصر واتهم اللاعبين! .. وكيل لويس كاسترو يحسم جدل أنباء إقالته عقب خسارة السوبر

حسم أنطونيو تيكسيرا؛ وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، الجدل الدائر حول الأخير عقب خسارة العالمي لكأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

"لم يقاوم الإغراءات" .. تصرف كريستيانو رونالدو أمام الهلال يصيبه بـ"لعنة" خسارة السوبر

يبدو أن لعنة ما أصابت البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، قبل انطلاق كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما قرر تغيير عاداته في النزول لأرض الملعب في المباريات النهائية. (طالع التفاصيل)

بعد تصرفه المفاجئ .. الكشف عن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن استلام الميدالية الفضية

بعد أن انتهت مباراة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بخسارة فريق النصر على يد الهلال، توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم العالمي إلى غرفة الملابس، دون انتظار التواجد لاستلام الميدالية الفضية، فما السبب؟ (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد دموعه في نهائي كأس الملك .. "تصرف جديد" يكشف انهيار رونالدو بعد خسارة السوبر!

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، استياءه الكبير من خسارة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد النتيجة الكارثية أمام الهلال في المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد رباعية الهلال .. رد فعل جويدو وهييرو أثناء مشاهدة كارثة النصر في نهائي السوبر

تلقى فريق الكرة بنادي النصر، خسارة قاسية أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ليخسر فرصة التتويج بأولى بطولة رسمية يشارك فيها خلال الموسم الجديد.

ورصد الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، لقطة عقب نهاية المباراة، لنقاش خاص بين الرئيس التنفيذي للنصر، جويدو فينجا، والمدير الرياضي فيرناندو هييرو، بعد خسارة كأس السوبر. (طالع التفاصيل)

النصر ضد الهلال | لن تفوز بهذا الخطأ المعتاد يا كاسترو .. الزعيم يتوج وعرض روما يخطف "عقل" سعود!

مرة جديدة يثبت الهلال أنه الفريق رقم 1 في المملكة، لعب على خطأ النصر المعتاد، وأنهى الديربي مبكرًا بنتيجة (4-1)، ليتوج بالبطولة رقم 70 في تاريخه، ويتربع على عرش كأس الدرعية للسوبر السعودي (موسم 2024-2025)، للمرة الخامسة في تاريخه، ويواصل الابتعاد في صدارته التاريخية للبطولة، مكررًا نفس النتيجة التي توج معها بلقب النسخة الماضية، ولكن على حساب الاتحاد. (طالع التفاصيل)

إشارات قاسية و"أنتم نائمون" .. كريستيانو رونالدو يتألق وينفجر غضبًا بنهائي السوبر بين الهلال والنصر

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خسارة فريقه نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي على يد الهلال، رغم تألقه الشوط الأول وتسجيله لهدف. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | كريستيانو رونالدو "ضحية أم ممثل" وضربة هلالية في ساق تاليسكا!

كعادة مباريات الديربي بين الهلال والنصر، لا تخلو من اللقطات المميزة، وكذلك تمتلئ بالقرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي ظهرت خلال لقاء القمة مساء اليوم، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)