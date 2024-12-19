أخبار النصر اليوم | مهر دوري أبطال آسيا للنخبة .. ورسالة غريبة لجويدو في حديثه مع مسؤول الهلال السابق!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"يخفي بداخله شيئًا ولا يقتنع بما يقوله" .. محلل شخصيات يرد على ميول وليد الفراج بين الهلال والنصر!
وجه محمد الراشدي، المختص بتحليل الشخصيات، رسالة مفاجئة حول الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مُقدم برنامج "أكشن مع وليد"، ردًا على الأحاديث بشأن انتماءاته للهلال أو النصر.
"هذا هو مهر دوري أبطال آسيا للنخبة" .. مطالبة برحيل تاليسكا وبروزوفيتش عن النصر!
يرى الإعلامي فلاح القحطاني، أن نادي النصر يحتاج إلى التخلي عن البرازيلي أندرسون تاليسكا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
"قال لي هذا أقذر نادٍ" .. مسؤول الهلال السابق يكشف كواليس صورته المثيرة للجدل مع جويدو فينجا
كشف الأمير نواف بن محمد، المشرف السابق بنادي الهلال، عن كواليس الصورة التي جمعته بالإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بالنصر، والتي لاقت ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لأسباب تتعلق برونالدو ونيمار .. وليد الفراج يقلل حظوظ النصر والهلال من التعاقدات الكبرى في الشتوية!
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن توقعاته بعدم إبرام ناديي النصر والهلال، لتعاقدات عالمية، خلال موسم الميركاتو الشتوي، والذي ينطلق في دوري روشن، خلال الفترة بين 1-31 يناير 2025.
الاتحاد سيستفيد ماليًا .. النصر يستهدف تدعيم صفوفه بصفقة محلية جديدة!
يواصل نادي النصر حاليًا سعيه نحو تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف أحد نجوم الاتحاد السابقين.
ليس الاتحاد والأهلي فقط .. 5 أندية سعودية تتنافس على ماركوس راشفورد وهذا موقف اللاعب!
أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.