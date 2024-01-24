أخبار النصر اليوم | مفاجأة سوق الانتقالات، وحقيقة اللعب في دوري أبطال أوروبا

هل يشارك الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا؟

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تصريحات مثيرة للجدل من رئيس الاتحاد الأوروبي..

ذهب لتسجيل فيلم وثائقي عن النهضة السعودية، لكن المقابلة انتهت بموقف محرج له.

حرب "الطقطقة" تشتعل بين الهلال والنصر.

صفقة مزدوجة محتملة من مانشستر يونايتد.

أسود التيرانجا يخرجون بالعلامة الكاملة.

حرب باردة بين النصر والهلال بسبب أزمة جولة الصين.

النصر تعرض لموقف صعب في الصين

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النصر يتعرض لـ"موجة عنيفة" من السخرية

كريستيانو رونالدو يتسبب في فوضى كبرى بالصين