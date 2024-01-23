رئيس "يويفا" يحسمها رسميًا .. حقيقة مشاركة الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا وإقامة النهائي بالسعودية

هل يشارك الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا؟

كشف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حقيقة مشاركة الأندية السعودية، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة القادمة.

أنباء قوية ترددت في الفترة الماضية، بشأن مشاركة الأندية السعودية، وتحديدًا الهلال والنصر، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بعد انتقال النجوم العالميين إلى المملكة.

وفي هذا السياق.. نفى تشيفيرين في حوار مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، مشاركة أندية السعودية في البطولة الأوروبية، مؤكدًا على أن هذه المسابقة؛ ستظل حكرًا لفرق القارة فقط.

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وعن إمكانية إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، في السعودية أو أي دولة أخرى خارج القارة؛ أعلن رئيس "يويفا"، عدم تلقيه أي عرض - حتى الآن -، يخصوص هذا الأمر.

وأضاف ألكسندر تشيفيرين: "لكن؛ إذا جاء شخص ما، وقدّم لي أي عرض لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، خارج القارة، سأرفض فورًا.. لن أسمح بهذا الأمر في فترة رئاستي".

جدير بالذكر أن تشيفيرين، أكد على أن المشروع الرياضي الضخم في المملكة العربية السعودية "لا يخيفه"، معربًا عن ثقته في استمرار جاذبية المسابقات الأوروبية للجماهير، دون أي تأثير.