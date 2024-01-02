أخبار النصر اليوم | مفاجأة رونالدو المبهرة لوالدته، وسر استبعاد الغنام من المنتخب

الكشف عن السر الذي حير الشارع الرياضي السعودي في الساعات الماضية

"نجم النصر رفض طلب مانشيني" .. سر استبعاد سلطان الغنام من كأس آسيا

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جديد ميركاتو نادي النصر في الشتاء الحالي

البرازيلي تحت "الطقطقة"!

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صراع جمهور النصر مع الإعلامي السعودي لا يتوقف أبدًا

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تاليسكا يثير الجدل خلال إجازته.