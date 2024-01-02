أخبار النصر اليوم | مفاجأة رونالدو المبهرة لوالدته، وسر استبعاد الغنام من المنتخب

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Ittihad 2023Getty Images
Al Nassr FCالدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)Cristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 يناير 2024

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