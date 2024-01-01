"نجم النصر رفض طلب مانشيني" .. سر استبعاد سلطان الغنام من كأس آسيا

الكشف عن السر الذي حير الشارع الرياضي السعودي في الساعات الماضية

أثار استبعاد سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، من قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس آسيا 2024، الجدل في الشارع الرياضي، خلال الساعات القليلة الماضية.

منتخب السعودية يشارك في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة السادسة، إلى جانب عمان وتايلاند قيرغيزستان.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن سر استبعاد الغنام البالغ من العمر 29 سنة، عن قائمة الأخضر السعودي، في البطولة الآسيوية.

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أباعود أوضح في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، طلب من ظهير النصر، اللعب كـ"مدافع ثالث" في كأس آسيا القادمة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مانشيني، قرر تغيير طريقة لعبه في البطولة القارية، إلى 3 مدافعين؛ لذلك طلب من الغنام، أن يشارك كـ"مدافع ثالث" على الطرف اليمين.

وأكد عبد الرحمن أباعود، على أن سلطان الغنام اعترض على خطة المدير الفني الإيطالي؛ ما دفع الأخير لـ"استبعاده" من قائمة الأخضر السعودي، بشكل نهائي.