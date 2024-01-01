حقيقة انتقال لاعب النصر "المهمش" إلى الأهلي .. تطورات مثيرة في الميركاتو!

جديد ميركاتو نادي النصر في الشتاء الحالي

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كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن مستجدات مهمة في ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الشتاء الحالي "يناير 2024".

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النصر يقدّم موسمًا جيدًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل للمربع الذهبي بكأس خادم الحرمين الشريفين ودور الـ16 من البطولة الآسيوية.

العنزي نفى في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، وجود أي عرض رسمي من النادي الأهلي؛ للتعاقد مع علي الحسن، متوسط ميدان الفريق النصراوي.

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وأوضح الإعلامي الرياضي، أن النصر يريد تجديد عقد الحسن، مع الفريق الأول لكرة القدم، في انتظار موقف اللاعب، الذي لا يشارك بشكل أساسي، في الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن العنزي، تقديم عبد الله مادو، قلب دفاع نادي النصر، طلبًا إلى مجلس الإدارة؛ من أجل الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي، وسط اهتمام كبير من الاتفاق، بضمه.

وبخصوص الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.. أكد علي العنزي، على أن النصر لن يسجله مجددًا في الشتوية، كما لن يتعاقد النادي مع أجنبي في هذا المركز، مشيرًا إلى أن التغيير الوحيد المحتمل؛ هو استبعاد متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، وضم محترف آخر بدلًا منه.

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