أخبار النصر اليوم | مفاجأة إيطالية .. وتهديد بالاستبعاد الآسيوي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق 15 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة خطيرة .. شكوى محتملة تهدد بـ"استبعاد" الهلال والنصر والاتحاد من دوري أبطال آسيا

في مفاجأة خطيرة للغاية.. تفكر مجموعة من الأندية الآسيوية الكبرى؛ في تقديم شكوى ضد الاتحاد القاري للعبة؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر والاتحاد، في دوري الأبطال، الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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سر "العارضة" السعودية .. مُعلم كريستيانو رونالدو "الرقص" يتحدث عن شخصيته

في 29 من أغسطس الماضي، فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، العالم بقيامه بالرقصة السعودية "العارضة" بعد ثماني أشهر فقط له في الرياض. "اقرأ التفاصيل"

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"منفوخ وغشاش" .. فهد الهريفي يرد على الإهانات برسالة تجرح الهلال

"أنت منفوخ وغشاش لعبت بالواسطة".. هكذا تم مهاجمة فهد الهريفي، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مشجع هلالي. "اقرأ التفاصيل"

موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة جديدة لحساب الدوري السعودي في موسمه الحالي الأسطوري 2023-2024 تجمع بين الرائد والنصر لحساب الجولة السادسة من عمر المسابقة. "اقرأ التفاصيل"

مدير تنفيذي إيطالي لإدارة النصر

كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن المدير التنفيذي المرشح من جانب صندوق الاستثمارات لنادي النصر، قد يكون إيطاليًا.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن المرشح لمنصب المدير التنفيذي للنصر الإيطالي جيانلوكا بيتراكي، الذي كان مديرًا رياضيًا في ناديي روما وتورينو بإيطاليا.

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