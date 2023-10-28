أخبار النصر اليوم | مفاجأة أمام الفيحاء وزيارة أساطير العالم وكريستيانو رونالدو يكشف عن استثماره الأول في السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الـ28 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق الـ28 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة في تشكيل مواجهة الفيحاء

أعلن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

التشكيل شهد مشاركة المدافع الإسباني إيميريك لابورت أساسيًا، رغم حديث صحيفة "الرياضية" عن تعرضه لإصابة بسيطة في مران الأمس.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

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غياب نجم الفيحاء

تعرض الفيحاء لصدمة قبل أقل من ساعة من انطلاق مواجهة النصر، معلنًا خسارة نجمه لفترة طويلة.

البرتقالي أعلن إصابة مدافعه المخضرم سامي الخيبري بكسر في عظمة كف اليد وتمزق عضلي في عضلة الحوض، ليغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا.

وكان الخيبري قد تعرض للإصابة خلال مواجهة العين الإماراتي، الأسبوع الماضي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

تأثير كريستيانو .. النصر يلبي رغبة لويس فيجو والظاهرة رونالدو

تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي لم يتوقف فقط عند حد تلقي طلبات من عدد من الأندية الأجنبية لمواجهة العالمي، إنما الطلبات حتى تأتي من أساطير كرة القدم في العالم. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد لقطة رونالدو التاريخية .. ثنائي الهلال الأجنبي يحتفل بـ"لا إله إلا الله"

احتفل نجوم نادي الهلال، داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض؛ بعد الفوز على الأهلي، في كلاسيكو المملكة الكبير. (طالع التفاصيل)

بالاشتراك مع تركي آل الشيخ .. كريستيانو رونالدو يعلن رسميًا أولى استثماراته الاقتصادية في السعودية

بعد أشهر من الحديث عن كون البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، لن يكون مجرد لاعب في دوري روشن السعودي، إنما سيصير مستثمرًا في البلاد يوم ما، أصبح الأمر على أرض الواقع الليلة. (طالع التفاصيل)

فيديو | حكم كلاسيكو الهلال والأهلي منع تكرار سيناريو أزمة كريستيانو رونالدو

اتخذ الحكم الأرجنتيني الدولي يايل فالكون، قرارًا هامًا في بداية كلاسيكو المملكة الكبير، بين ناديي الهلال والأهلي، على ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض. (طالع التفاصيل)

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