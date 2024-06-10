أخبار النصر اليوم | محاولة خطف صفقة من الاتحاد ومساعٍ لضم بديل كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

نقطة خلاف تؤجل رحيل ساديو ماني عن النصر .. ومفاجأة بشأن أندرسون تاليسكا بعد محاولة تسويقه في الإمارات

الجميع متيقن أن رحيل الجناح السنغالي ساديو ماني عن النصر السعودي ما هي إلا مسألة وقت فقط، لكن هناك أمر ما قد يعرقل تلك الخطوة. (طالع التفاصيل)

خاص | عرض من الاتحاد لـ"قاهر الهلال" .. والنصر قد يخطف الصفقة

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة أجنبية "مهمة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد أزمة مفاوضات بيلباو .. كاسترو يسهّل رحيل لابورت بطلب جديد إلى النصر

أكد نادي النصر، جدية في حسم رحيل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفق طلب المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، خلال الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

"ثورة الـ15 لاعبًا تبدأ بحراسة المرمى" .. النصر يراقب صديق ميسي ونجم يوفنتوس غير مهتم بالعرض!

يتجه نادي النصر نحو إحداث ثورة شاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، استعدادًا للموسم المقبل الذي يشهد مشاركة الأصفر في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري النخبة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

"الإغراءات مستمرة منذ الشتاء" .. الأهلي يسير على خطى النصر ويفاوض نجم الدوري الألماني!

بعد تبقي 3 أعوام في عقده مع شتوتجارت الألماني، إلا أن المدافع الياباني هيروكي إيتو، بات محل اهتمام كبير من أندية دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

"بديل لرونالدو في النصر وفرق سعودية بالكامل من الأجانب" .. المريسل يكشف مفاجآت جديدة!

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن تحرك إدارة نادي النصر، من أجل التعاقد مع لاعب في مركز الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

رغم خطوة يوفنتوس التي قصرت المسافات .. مهمة النصر في ضم نجم السيدة العجوز مازالت صعبة!

كشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، عن خطوة من جانب يوفنتوس قصرت المسافات على النصر السعودي لإتمام الصفقة المهمة جدًا بالنسبة له هذا الصيف. (طالع التفاصيل)