أخبار النصر اليوم | حقيقة إقالة لويس كاسترو .. وصدمة الشرطة وأزمة خطيرة أمام الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"طلبكم غير منطقي وهذه هي الحقيقة!" .. الشرطة العراقي يرفض مناشدة النصر و"الآسيوي" يتدخل!

أعلن عدي الربيعي، عضو مجلس إدارة نادي الشرطة العراقي، "رفض" طلب النصر السعودي، قبل مباراة الفريقين في بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025 (طالع التفاصيل).

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ورطة للنصر في حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي!

كشفت تقارير صحفية عن ورطة جديدة تنتظر النصر قبل مباراة الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

من داخل الكواليس .. النصر يحدد موقفه من رحيل لويس كاسترو

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة النصر من التخلي عن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب العالمي، خلال الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

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"لا يستطيع الانتظار حتى مواجهة الأهلي" .. رسالة مثيرة من محمد سيماكان لجماهير النصر

يبدو أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان، متحمس بشكل كبير للغاية؛ لخوض أولى مبارياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

"أنا مدمن" .. رونالدو يكشف سر مسيرته الأسطورية والوصول للهدف رقم 900!

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن السر الذي يجعله مستمرًا في التألق مع النصر ومنتخب بلاده، رغم بلوغه من العمر 39 سنة واقتراب مسيرته على الانتهاء (طالع التفاصيل).

فيديو | رونالدو يرد على "أسطورة" حظ ريال مدريد ويرشح نجم برشلونة للكرة الذهبية

يؤمن كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بإمكانية فوز لامين يامال بالكرة الذهبية في المستقبل القريب، بعد الانطلاقة المبهرة التي حققها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا (طالع التفاصيل).