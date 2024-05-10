أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يُثير الجدل .. وابن ذكري يقلل من العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 10 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 10 مايو 2024

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"أحد فصل فيش الفار" .. تحليل ساخر على عدم احتساب جزائية النصر ضد الأخدود!

شهدت مباراة النصر ضد الأخدود الكثير من الحالات التحكيمية الجدلية، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء مستحقة للعالمي، بعد عرقلة ساديو ماني الواضحة داخل منطقة جزاء الأخدود. "اقرأ التفاصيل"

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"اعطني جزئيات الهلال وأحقق كأس العالم" .. تعليق نصراوي صادم على أخطاء التحكيم أمام الأخدود!

شهدت مباراة النصر والأخدود مساء الخميس في دوري روشن السعودي، جدلًا تحكيميًا بسبب العديد من الأخطاء التي ارتكبها حكم المواجهة، الأمر الذي دفع أحد الإعلاميين للحديث عن شبه انعدام الأخطاء في مباريات الهلال. "اقرأ التفاصيل"

ليس مثل مالكوم .. دليل براءة كريستيانو رونالدو من "الحركة غير الأخلاقية" بمباراة النصر والأخدود

مرة أخرى.. أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "الجدل" في مباراة فريقه أمام الأخدود، مساء يوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"ليس بسبب قوة النصر" .. نور الدين بن زكري يواصل التقليل من العالمي ويبرر خسارة الأخدود

واصل الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي الأخدود، "التقليل" من النصر؛ وذلك بعد مباراة الفريقين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"هل لديه أمل في الدوري أم يحتفل بالقتال أمام الصاعدين؟" .. كريستيانو رونالدو يثير الجدل داخل النصر

على عكس الجميع.. يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لا يزال مؤمنًا بإمكانية تتويج فريقه، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، أو أنه أصبح "يحتفل" بالفوز المتأخر على المنافسين الأقل من قلعة العالمي. "اقرأ التفاصيل"

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