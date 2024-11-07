أخبار النصر اليوم | الترحيب بكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد .. وموقف أندرسون تاليسكا من الرحيل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

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"جيوكيريس ونجم مصري على رأسهم" .. السعودية تخطط للتعاقد مع مطلب جماهير النصر و6 أسماء مفاجئة!

رصدت المملكة العربية السعودية، 7 أسماء عالمية مفاجئة؛ لـ"ضمها" إلى كتيبة النجوم في دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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"اللاعب يفكر في هذا القرار جديًا!" .. تطورات تقلق النصر عن مستقبل كريستيانو رونالدو

في تطور غير متوقع.. قد يفاجئ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، العالم أجمع بـ"قرار حاسم"، في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

قبل مواجهة الأهلي .. العين يُقرر إقالة هيرنان كريسبو بسبب خماسية النصر

أعلن نادي العين الإماراتي بشكل رسمي، عن إقالة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو من منصب المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة الثقيلة على يد النصر. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"تواجد أكثر من سالم الدوسري" .. وكيل سعود عبد الحميد يكشف حقيقة رحيله عن روما وعودته إلى دوري روشن!

كشف أحمد المعلم وكيل أعمال سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي، عن حقيقة ما يتردد خلال الفترة الماضية، بشأن إمكانية عودته مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي، في ظل صعوبة المشاركة مع فريقه حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

خاص | "بطل آسيا الذي تعثر أمام الأهلي" .. مدرب الهلال الأسبق يقترب من العين الإماراتي بعد إقالة كريسبو!

تترقب جماهير نادي العين الإماراتي، الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار الإدارة بإقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، من تدريب الفريق لسوء النتائج خلال الآونة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

"سيسير على خطى ديفيد بيكهام" .. أسطورة مانشستر يونايتد يُعلق على موقف كريستيانو رونالدو من العودة إلى أولد ترافورد

أكد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد، على أن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي سيكون أمرًا مرحبًا به للغاية، خاصة بعد رحيل المدرب الهولندي إيريك تين هاج. "اقرأ التفاصيل"

هل سينتقل إلى فنربخشه في الشتوية؟ وكيل أعمال أندرسون تاليسكا يحسم الأمر

حسم كارلوس ليتي وكيل أعمال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، موقف الأخير من الانضمام إلى صفوف فنربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"