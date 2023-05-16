أخبار النصر اليوم | عودة سامي النجعي، والتشكيل المتوقع أمام الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 مايو 2023.

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النصر يستعيد سامي النجعي أمام الطائي

انضم سامي النجعي نجم وسط النصر إلى قائمة الفريق التي ستواجه الطائي خارج الرياض لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الرباط الجانبي للركبة.

النجعي لن يبدأ اللقاء بالتأكيد لكنه سيكون إحدى الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الطائي

مع غياب نواف العقيدي لإصابته في الكتف، يُتوقع أن يحرس أوجستين روسي مرمى النصر أمام الطائي.

التشكيل المتوقع للفريق سيتكون من: أوجستين روسي وعبد الاله العمري وعلي لاجامي وسلطان الغنام وجيسلان كونان وعبد الله الخيبري ولويز جوستافو وعبد المجيد الصليهم وأندرسون تاليسكا وعبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو.

55 فرصة و4 أهداف! مأساة النصر في المباريات الأخيرة

تعرض النصر لنتائج كارثية خلال المباريات الأخيرة، إذ خسر في الدوري أمام الهلال وتعادل مع الخليج، وخرج من كأس الملك بالسقوط أمام الوحدة، وقد أظهر المدرب دينكو إيليتشيتش للاعبين السبب الأهم في تلك النتائج وهو إهدار الفرص.

المدرب وخلال مران أمس عقد محاضرة للاعبين استعرض خلالها بالفيديو الفرص الضائعة خلال المباريات الـ4 الأخيرة وعددها 55 فرصة، وطالب المدرب لاعبيه بالمزيد من التركيز والحسم أمام المرمى لتحسين النتائج.

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