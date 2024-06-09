أخبار النصر اليوم | عروض أوروبية لنجم العالمي .. ومفاجآت لويس كاسترو الكبرى!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 9 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 9 يونيو 2024.

"كاسترو منح الضوء الأخضر لرحيله" .. العروض الأوروبية تنهال على لاعب النصر ومطالب ببقائه في دوري روشن!

أصبح الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مفترق طرق حول مستقبله، بين خوض تجربة سعودية جديدة خارج جدران العالمي، أو مغادرة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"كاسترو يطيح بـ15 لاعبًا ويرفض ثنائي مانشستر يونايتد" .. مفاجآت كبرى في خطة النصر للموسم الجديد!

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن مفاجآت كبرى حول خطة نادي النصر، للاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، فيما يتعلق باستعداد الفريق الأول لكرة القدم، ومصير الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو. "اقرأ التفاصيل"

إلى فريق سعودي آخر .. الكشف عن وجهة ساديو ماني الجديدة!

أصبحت مسألة استمرار النجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر صعبة، بعد أن قدم مستوى غير مقنع خلال موسمه الأول 2023-24، لتزداد الأخبار التي تؤكد على أنه لن يستمر مع العالمي. "اقرأ التفاصيل"

"خليه يتوج بروشن أول" .. الدوري الإيطالي يُحرج مشجع نصراوي!

وقع مشجع نصراوي في موقف مُحرج من جانب الدوري الإيطالي، بعد أن حاول أن قام الأخير "بالطقطقة" عليه بسبب عدم قدرته على التتويج بدوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ليس النصر .. فهد الهريفي يفجر مفاجأة عن فريقه المفضل بالطفولة!

كشف فهد الهريفي أسطورة نادي النصر، عن الفريق الذي كان يعشقه ويشجعه خلال فترة طفولته، حيث فاجئ الجميع بأنه لم يكن نصراويًا منذ الصغر. "اقرأ التفاصيل"