أخبار النصر اليوم | ضربة غير متوقعة قبل الكلاسيكو .. نجم ليفربول يقترب من العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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النصر الأقرب .. نجم ليفربول أعطى موافقته للانتقال إلى دوري روشن السعودي

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا، إلا أن "كواليس" مفاوضات الأندية السعودية، مع أكبر نجوم العالم، لا تزال تظهر أمام وسائل الإعلام. "اقرأ التفاصيل"

برسبوليس يرد على إنسانية كريستيانو رونالدو بـ"تصرف قبيح" .. والجماهير تنتفض

فاجأ مجلس إدارة نادي برسبوليس الإيراني، العالم أجمع بـ"تصرف قبيح"، بعد مغادرة بعثة النصر السعودي "البلاد"؛ ما أثار غضب الجماهير في كل مكان. "اقرأ التفاصيل"

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ضربة غير متوقعة .. النصر مهدد بـ"خسارة" نجم كبير أمام الأهلي

بات نادي النصر، مهددًا بخسارة واحد من أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في كلاسيكو المملكة أمام الأهلي، مساء غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو رائع | لست وحدك يا ميسي .. رونالدو بـ"البشت" في احتفال النصر باليوم الوطني

احتفل نادي النصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93؛ وذلك من خلال مقطع فيديو أكثر من رائع، نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس". "اقرأ التفاصيل"

انتهت الحجج وظهرت العيوب .. كلاسيكو النصر قد يقضي على أسطورة يايسله مع الأهلي!

فوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة فقط.. قد تبدو لك الأمور على ما يُرام، وكل شيء يتجه نحو الهدف المنشود وهو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، ولكن في حقيقة الأمر مستوى الأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله خاصة في الجولات الأخيرة، أمر لا يدعوا للاطمئنان بنسبة 100%! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "هيا محمد .. نحن ذاهبون للحرب" .. سبيد يتفاعل مع رونالدو بالزي السعودي!

نشر حساب نادي النصر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس، فيديو يظهر فيه جميع لاعبي الفريق بالزي السعودي، احتفالًا باليوم الوطني الـ93، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي نال إعجاب اليوتيوبر الأمريكي سبيد. "اقرأ التفاصيل"

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