أخبار النصر اليوم | صفقة برتغالية برعاية كريستيانو رونالدو .. وتجديد عقد نجم الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 16 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كريستيانو رونالدو ولويس كاسترو يتدخلان إداريًا .. النصر يُضيف برتغاليًا جديدًا!

تحاول إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أن يكون دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه لويس كاسترو، ليس مقتصرًا داخل الملعب فقط، بل أيضًا خارجه، بتدخلهم في الأمور الإدارية! (طالع التفاصيل).

النصر يواصل نجاحاته .. ويجدد عقد نجم جديد لفترة طويلة

واصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، سياسته الناجحة بـ"الحفاظ" على أبرز النجوم المحليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بتوقيع عقودٍ جديدة معهم (طالع التفاصيل).

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كاد يتساوى برونالدو .. نجم تشيلسي يرفض السعودية!

رفض الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم تشيلسي عرضًا من المنطقة العربية كان بإمكانه أن يعادل به ما يجنيه النجم البرتغالي كريستيان رونالدو، حسب تقارير إنجليزية (طالع التفاصيل).

بعد إنقاذه النصر .. كريستيانو رونالدو يفاجئ هدافي العالم بـ"رسالة جديدة"!

رفع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، راية التحدي في وجه جميع مهاجمي العالم، من جديد (طالع التفاصيل).

مفاجأة من العيار الثقيل .. "نجوم الهلال كانوا يتمنون الانضمام إلى النصر بهذا الوقت!"

فكرة انتقال لاعبين من النصر إلى الهلال أو العكس، تعد فكرة صعبة جدًا، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، ولكن يبدو أنه كان هناك وقت تمنى فيه لاعبو الزعيم الانتقال إلى العالمي! (طالع التفاصيل).

يرفض الراحة ولا يحتاج إلى تدريب .. مورينيو يكشف عن تفاصيل رحلته مع رونالدو في ريال مدريد

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، عن تفاصيل مجادلته مع كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، عندما كان لاعبًا في صفوف الميرينجي (طالع التفاصيل).

ستيفن جيرارد يثير غضب النصر مجددًا بـ"تصريح الحقيقة" عن الهلال!

تحدث الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الفوز المهم على الخليج (طالع التفاصيل).

فيديو | بـ"ضربة صاروخية" .. راكيتيتش يرعب النصر بعد ظهوره الأول مع الشباب

قدّم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لوحة فنية رائعة، في ظهوره الأول مع نادي الشباب، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

صورة | لا ينساها رغم تواجده مع النصر .. جورجينا تكشف هدايا كريستيانو رونالدو لها في "عيد الحب"

كشفت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، عن "الهدايا" التي تلقتها من صديقها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بمناسبة "عيد الحب" (طالع التفاصيل).

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