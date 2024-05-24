أخبار النصر اليوم | 3 صفقات عالمية .. وحقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى بطل ألمانيا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 24 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | النصر في ورطة .. القادسية يقتحم صفقة التعاقد مع قائد ريال مدريد

بدأ نادي القادسية السعودي، الاستعداد مبكرًا لمسابقة دوري روشن للمحترفين، والذي ضمن العودة إليها مجددًا، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

مسؤول كبير في النصر يعلنها .. "التعاقد مع 3 صفقات عالمية وبنزيما ليس مثل كريستيانو رونالدو"

كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر السعودي، عن "خطة" الإدارة، في الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل).

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باير ليفركوزن يكشف .. حقيقة خطف كريستيانو رونالدو من النصر

"الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قد يشارك في دوري أبطال أوروبا مجددًا".. هكذا زعمت بعض التقارير الصحفية، خلال الأيام القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

في انتظار الإعلان الرسمي .. يوفنتوس يخطف "صفقة النصر المرتقبة" بـ20 مليون يورو

يبدو أن دراما الصيف بدأت مبكرًا، حتى قبل فتح باب الانتقالات بشكل رسمي؛ حيث خسر النصر تقريبًا، صفقة عالمية مهمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

قرار مرتقب .. إيقاف نجم النصر و"غيابه" عن نهائي الكأس أمام الهلال

بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024. (طالع التفاصيل).

"عين وأصابتهم" .. نجم النصر السابق يُطالب بقراءة القرآن على كريستيانو رونالدو وزملائه!

فسر هاشم سرور أحد نجوم نادي النصر السابقين، تراجع مستوى لاعبي العالمي وإهدارهم الفرص المحققة للتهديف، خاصة في مباراة الفريق الأخيرة ضد النصر، بأنهم أصيبوا بـ"العين" (طالع التفاصيل).

"خيط جديد في لغز نهائي كأس الملك" .. قرار رسمي من اتحاد الكرة لنجوم الهلال والنصر!

لا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم، يواصل الغموض حول موعد المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي الهلال والنصر، للمنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تكتب نهاية موسم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"القطعة الناقصة ومكالمة كريستيانو رونالدو تحسمها" .. جماهير النصر تطالب بـ"الصفقة المرعبة"

انتفضت جماهير نادي النصر السعودي، من أجل حسم صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

"هدية العالم تمد يدها" .. نجم النصر الأسبق يناشد: هل هناك من يدلني على الدين الإسلامي؟!

يبدو أن عشقه للمملكة العربية السعودية دفعه للتعمق أكثر في الديانة الإسلامية، ما قد يدفعه لإشهار إسلامه عن قريب (طالع التفاصيل).

أسرار جديدة .. تحول مفاجئ في مفاوضات السعودية مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

المملكة العربية السعودية مُصرة على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح والنجم البلجيكي كيفين دي بروينه؛ لضمهما إلى كتيبة من الأسماء العالمية، في دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

عودة أحد متهمي "قضية التمرد" .. مفاجأة في قائمة مانشيني لمواجهتي السعودية أمام باكستان والأردن

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قائمة الأخضر، التي ستخوض معسكر يونيو المقبل (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو أمام الرياض.. "صعود على المسرح" وحمدالله السبب!

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مسلسل إهدار الفرص السانحة بمنتهى الغرابة، مسلسل بدأه منذ وقت ليس بالقصير، بلغ أوجه أمام الهلال (الجولة الـ32)، والآن يصل إلى مرحلة متقدمة أيضًا أمام الرياض ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

نجم النصر يقود الوسط ولاعب مفاجأة سحب بساط سالم الدوسري .. "رسوب" الاتحاد والأهلي في تشكيل الأفضل لدوري روشن 2024

"كرة القدم عبارة عن مسرح كبير يحتاج إلى فنانين للإبداع فيه"؛ لذلك فإن اللاعب المتألق فقط، هو من يلفت الانتباه إليه، ولا يُمكن لأي مشجع أن يختلف عليه، سواء كان ينشط في فريقه، أو في النادي المنافس (طالع التفاصيل).



زجاج الحافلة وإساءة للأهلي .. عندما يتحول رؤساء الأندية إلى ساخرين من خصومهم!

دائمًا ما يفرض رئيس أي نادٍ شخصيته، ويكون هو المتسبب الأول والأخير في أي إنجاز أو إخفاق، ولكن في بعض الأوقات قد يتحول هذا الرئيس إلى ساخر من الدرجة الأولى (طالع التفاصيل).

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