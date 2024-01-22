أخبار النصر اليوم | سقوط مدوي أمام الهلال .. وعرض ضخم لـ"خطف" ظهير البرازيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ظهير أيمن ولكن .. النصر يفاوض مدافع البرازيل!

لم تتضح معالم سوق الانتقالات الشتوي الخاص بالنصر حتى الآن، إذ مازالت الإشاعات تطال مستقبل لاعب الوسط سيكو فوفانا وحارس المرمى دافيد أوسبينا وكذلك إمكانية التعاقد مع لاعب جديد لدعم الدفاع (طالع التفاصيل).

"وجود كريستيانو رونالدو لا يكفي" .. الهلال الأفضل ومركز متأخر للنصر

مرة أخرى.. تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صراع "الأفضل"، على نظيره النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

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رسميًا | تحديد موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد، والأهلي أمام مهمة صعبة على مدار شهر كامل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الخمس جولات المقبلة (من 20 إلى 24)، والتي من المقرر أن تستأنف عقب نهاية كأس آسيا قطر 2023 (طالع التفاصيل).

كعكة "الماعز" آخر احتفالات النصر بكريستيانو رونالدو!

أعد لاعبو النصر السعودي مفاجأة أسعدت البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حصد 3 جوائز فردية من جلوب سوكر، خلال الحفل الذي أقيم بدولة الإمارات، بتواجد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعدد كبير من نجوم العالم (طالع التفاصيل).

تركي ال الشيخ ورونالدو يضيئان سماء الملاكمة في السعودية

في ليلة تاريخية لرياضة الملاكمة في المملكة العربية السعودية، حضر نجما الرياضة العالميان كريستيانو رونالدو وكونور مكجريجور جنبًا إلى جنب في الصف الأمامي لحدث "يوم الحساب" للملاكمة، حيث من المقرر أن يتنافس أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر هذا المساء (طالع التفاصيل).

"جوهرة قطر" الذي نبذه النصر وخسرته السعودية .. "المنتهي" أكرم عفيف يجلد ولا يبالي!

إن حضر في الملعب وكان في أفضل حالاته، ففريقه ضامن لهدف منه أو ربما صناعة أو تمريرة مفتاحية، وإن لم يكن في يومه فحتمًا سيظهر بلقطة فارقة، ترجح كفة فريقه، أما وإن حضر من على مقاعد البدلاء فانتظر تحول اللقاء رأسًا على عقب، إنه أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد والمنتخب القطري (طالع التفاصيل).

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