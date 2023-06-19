أخبار النصر اليوم | سر قرار حكيم زياش .. وإثارة محمد نور وفهد الهريفي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ19 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ19 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

فيديو| وسط الحديث عن الصفقات العالمية .. رد ساخر من كريستيانو رونالدو عن "نجم يتمنى ضمه للنصر"!

فاجأ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، العالم أجمع، في رده على النجم الذي سيختاره ليلعب معه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (طالع التفاصيل).

"اعتزال اللعب الدولي لعيون النصر؟" .. كريستيانو رونالدو يحسم الجدل رسميًا

حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، قراره النهائي؛ بشأن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

النصر يعرض 143 مليون ريال للتعاقد مع نجم إنتر .. صفقة تساعد برشلونة كثيرًا

بـ"143 مليون ريال سعودي" من الممكن أن يخطف نادي النصر، واحدًا من أهم اللاعبين العالميين، مع مساعدة فريقين دفعة واحدة؛ وهما إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني (طالع التفاصيل).

فيديو | هل أعلن محمد نور عن مدرب النصر الجديد؟

أثار محمد نور، أسطورة منتخب السعودية ونادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي؛ في ظل التنافس الشرس بين فرق المملكة، على التعاقد مع المدربين ونجوم العالم، في الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

بعد حكيم زياش .. النصر يحصل على موافقة أتلتيكو مدريد للتعاقد مع نجمه

بعد الاقتراب من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، حصل نادي النصر، على موافقة أتلتيكو مدريد الإسباني؛ لحسم صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

فهد الهريفي يناشد النصر: تعاقدوا مع نجم الاتحاد، رونالدو وزياش وتاليسكا لن يحصدوا البطولات!

عاد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي، لتوجيه نصائحه من جديد لمسؤولي العالمي، في ظل الحديث عن الاقتراب من إتمام صفقة المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، معارضًا إتمامها (طالع التفاصيل).

خاص | ليس المال أو الطابع الديني .. سر شخصي وراء ترحيب حكيم زياش "الكبير" بعرض النصر

بينما يتحدث الكثيرون عن أن الأموال هي السبب الأول لقبول النجوم للعروض السعودية، فوضع المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، مختلف عمن يسعون وراء الأموال في المقام الأول (طالع التفاصيل).

"توقفوا عن التعاقد مع العواجيز" .. جمهور النصر يثور بعد اقتراب ضم نجم ريال بيتيس

رغم أن الحديث عن الصفقات العالمية أمر غاية في الأهمية خلال الفترة الحالية في دوري روشن السعودي إلا أنه له جانب سلبي في رفض الجماهير مفاوضات ناديها مع أي لاعب لمجرد أن اسمه غير معروف (طالع التفاصيل).

مكافأة الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا .. النصر يفاوض مدربًا عالميًا!

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات للتعاقد مع مدرب جديد للفريق وذلك بعد إقالة رودي جارسيا (طالع التفاصيل).

اعتذار "غير" مقبول .. ماجد عبد الله يعتذر عن التقصير وجمهور النصر يصر على "نبذه بغرابة!"

تزداد علاقة ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر والكرة السعودية، تعقيدًا يومًا تلو الآخر، فبينما يعتذر لهم، جاءت ردودهم صادمة عليه (طالع التفاصيل).