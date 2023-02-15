أخبار النصر اليوم | رونالدو يضع حدًا للشائعات وراموس يفتح بابه للعالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الـ15 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

فتح بابًا للنصر .. سيرخيو راموس يعلق على مستقبله مع باريس سان جيرمان

بعد أن كان جمهور النصر السعودي يعول على التقارير الصحفية التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن مفاوضات ناديه مع الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، أتى اللاعب بأول تصريح حول مستقبله، ليمنح الجماهير أملًا قويًا. (طالع التفاصيل)

غضب نصراوي مستحق؟ .. الهلال سبّاق في تأجيل المباريات منذ 2009

لم يكن الانفجار الذي شهده الوسط الرياضي السعودي، وتحديدًا النصراوي منه خلال الـ48 ساعة الماضية بعد تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء، وليد اليوم واللحظة، إذ يبدو أنه تراكمي منذ سنوات. (طالع التفاصيل)

النصر يمثل السعودية في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

أكدت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي ترشيح النصر للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، المقرر إقامته في العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن العالمي سيرافق الهلال والاتحاد كذلك، بعدما وصل الأخير لنهائي النسخة الأخيرة من البطولة عام 2020.

تاليسكا وبيتي جاهزان للتعاون

شارك محترف النصر بيتي مارتينيز في المران الجماعي للعالمي، أمس الثلاثاء، بعدما اكتفل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

أما زميله أندرسون تاليسكا فاكتفى بتدريبات لياقية، على أن ينضم للتدريبات الجماعية اليوم، ليعلن جاهزيته لمواجهة التعاون المقبلة.

العالمي من المقرر أن يستضيف سكري القصيم بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

رونالدو يضع حدًا للشائعات

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، حدًا للشائعات التي تلاحقه منذ انتقاله للسعودية حول توتر علاقته بصديقته جورجينا رودريجيز.

الدون احتفل بالأمس بعيد الحب، إذ نشر صورة تجمعه بجورجينا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "عيد حب سعيد، أنا محظوظ جدًا لوجودك في حياتي".

وكانت بعض التقارير الأجنبية تتحدث عن وجود خلافات بين الثنائي، تسببت في توتر علاقتهما مؤخرًا، لكن تأكد أنها مجرد شائعات.

بعد أن خطف كريستيانو رونالدو الأضواء منه .. النصر يراضي عبد الرحمن غريب

إن كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، هو من تصدر المشهد في مواجهة الوحدة الماضية، لتسجيله سوبر هاتريك، فإن زميله في الفريق عبد الرحمن غريب كان خلف الجزء الأكبر من الرباعية الرائعة. (طالع التفاصيل)

ساوى الهلال بالنصر وأنقذ الاتحاد .. هذا الأهلي إذا نسيتوا!

توقعنا أن تهدأ حدة الشماتة في الأهلي، والتي بدأت منذ هبوطه لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى، مع مرور الأيام، لكن مرت أشهر، ومعها تزداد حدة الشماتة والتقليل. (طالع التفاصيل)

بعد ثورة جمهور النصر .. قرار مفاجئ من مرسول بارك بشأن مواجهة التعاون

لم تترك إدارة ملعب مرسول بارك جماهير النصر غاضبةً، بشأن ما حدث من ترتيبات لمواجهة العالمي أمام التعاون، المقرر إقامتها في 17 من فبراير الجاري. (طالع التفاصيل)

حارسة مرمى النصر: زيارة كريستيانو رونالدو كانت إيجابية، ومهاجمة الأهلي هي الأخطر

أكدت سارة خالد حارسة مرمى فريق النصر النسائي سعادتها البالغة بالتتويج بلقب النسخة الأولى من دوري السيدات السعودي الممتاز، مشيرة إلى دور كريستيانو رونالدو نجم فريق الرجال في تحفيز اللاعبات قبل مواجهة الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة. (طالع التفاصيل)

نصر كريستيانو رونالدو واتحاد عبد الرزاق حمدالله وهلال وصيف العالم .. احبسوا أنفاسكم!

استمتعنا بما مر من الموسم الجاري في دوري روشن السعودي، سواء من حيث قوة وإثارة المباريات أو صخب وأجواء الجماهير أو حضور النجوم ومهاراتهم الفردية، لكن المؤكد أن ما مضى من الموسم كان شيئًا والقادم هو شيء مختلف تمامًا. (طالع التفاصيل)